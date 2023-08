Club probleemloos naar laatste voorronde Conference League, Yaremchuk scoort drie keer in IJsland

Club Brugge heeft zich zonder problemen voor de laatste voorronde van de Conference League geplaatst. Blauw-zwart won net als in Brugge ook in IJsland met 5-1. Roman Yaremchuk was de grote man met een hattrick.

De dagtrip langs kraters, heisers en watervallen eindigde in Laugardalsvöllur, het nationale stadion in Reykjavik. Onze ietwat praatzieke buschauffeur had doorheen de dag verwezen naar de stuntzege van IJsland tegen Engeland op het EK 2016. Nou, dat stond bij Akureyri - Club écht niet te gebeuren. De terugmatch in de derde voorronde van de Conference League was een oefenwedstrijd voor blauw-zwart. Niet meer, niet minder. De doelman van de tegenpartij was precies uit het cafévoetbal weggeplukt. In het kille, nauwelijks gevulde stadion, liep je zelfs zomaar de kleedkamers in. Alsof het een familiebijeenkomst betrof. De omstandigheden deden geenszins aan Europees voetbal denken. Veeleer aan de oefenmatch in Heist van vorige maand.

Boyata trefzeker

Eens afgetrapt in Reykjavik bleek snel dat het om een veredelde oefenpot ging. Deila had na de 5-1 in Jan Breydel maar liefst negen basisspelers opzij gelaten, dan nog kwam Akureyri op vijf goeie minuten na quasi letterlijk niet op de speelhelft van Club. “Het wordt een héél interessante match,” voorspelde Ronny Deila. Hij was vooral benieuwd naar de prestaties van Yaremchuk en Boyata - voor het eerst aan de aftrap sinds 29 januari.

Het was - of all people - Boyata die in minuut zeven de score opende. Een simpele intikker in het geharrewar, wel eentje die op het mentale vlak kan helpen in het rehabilitatieproces van de gewezen Rode Duivel. Verdedigend zou hij donderdagavond toch niet getest worden, veeleer was het belangrijk voor de Brusselaar dat hij één dag later met een enigszins goed gevoel terug naar Oostende zou vliegen. Ook Yaremchuk had vertrouwen kunnen opdoen. Rond minuut 32 had hij evenwel al drie open kansen de nek omgewrongen. Nummer vier volgde één minuut later. Tijdens Akureyri - Club vroegen velen zich luidop af wat het nut van deze wedstrijd eigenlijk was. Voor wie of voor wat. Het kabbelde maar voort en voort. Op slag van rust schudde Skoras Laugardalsvöllur wakker met een knap vluchtschot in de verste hoek. Eentje die hem deugd zal doen, veel had de Pool donderdagavond andermaal nog niet laten zien voor zijn doelpunt.

Ziekenhuisbal Odoi, drie goals voor Yaremchuk

De tweede helft was aanvankelijk met zin voor overdrijving een marteling. De meegereisde delegatie - intussen gewoon aan Bernabéu en The Etihad, verveelde zich te pletter. Richting het uur pikte Yaremchuk, weliswaar op onorthodoxe wijze, dan toch zijn goaltje mee. Tien minuten later lukte hij na een duel met de doelman zijn tweede. “He scores when he wants,” grapte een deel van de negentig meegereisde fans. Om hem nadien evenwel luid toe te zingen. En jawel, de Oekraïner lukte ook nog een derde doelpunt - deze keer niet met enige meeval. Nadat-ie eerst drie à vier kansen onbenut liet, deed hij zo alsnog zijn duit in het zakje. Een zuivere hattrick was het evenwel niet. Tussendoor had Akureyri op wonderbaarlijke wijze toch maar weer een doelpunt gescoord. Met dank aan Odoi, die de IJslanders met een ziekenhuisbal op weg naar de eerredder zette. Het tegendeel zou verbazen, maar veel zal de veteraan toch ook niet meer in actie komen dit seizoen.

In het kille nationale stadion van Reykjavik tikte de klok, ondanks de goals van Yaremchuk, tergend traag weg. Het ware dat er geen kat was komen opdagen of het bestuur had wellicht vroegtijdig de hoofdtribune verlaten. Deila gebruikte al zijn wissels op, het thuispubliek maakte van iedere vervanging aan hun kant een heuse applauswissel. Toen het laatste fluitsignaal uiteindelijk klonk omstreeks tien voor acht lokale tijd, was niemand daar echt rouwig om.

Nielsen valt opnieuw uit

Club reist vrijdagochtend terug naar Oostende met de kwalificatie op zak. Met Boyata die opnieuw voetballer is, met Yaremchuk die twee gezichten toonde maar wel drie goals lukte. Én met Casper Nielsen die wederom in de lappenmand ligt. De Deen moest nog voor de rust naar de kant met op het eerste zicht een heupblessure die hem toch even aan de kant zal houden. Een flinke domper voor Club en in het bijzonder Nielsen, die geëmotioneerd het veld verliet. Na donderdagavond zit de studieronde van Club Brugge er bijna helemaal op. Wacht hen zondag nog RWDM en dan volgt het echte werk: Club Atlético Osasuna.

bekijk belangrijke updates Einde wedstrijd! Het zit erop. Club wint net als in Brugge ook in Rejkjavik makkelijk van Akureyri en plaatst zich voor de laatste voorronde van de Conference League. Drie minuten extra Niet dat het nog ergens nodig voor is, maar er komen nog drie minuten toegevoegde speeltijd bij. © Photo News Yaremchuk naar de kant Yaremchuk heeft z'n taak meer dan volbracht en mag gaan rusten. Thiago mag zo nog een tiental minuten meedoen. Gele kaart voor Edmundsson Hattrick Yaremchuk! Plots gaat het vanzelf voor Yaremchuk. De Oekraïner wordt in het laantje gestuurd door Vermant en trapt de 1-5 via Audunsson in doel. De hattrick is compleet. Kans Vermant Club gaat meteen op zoek naar een vijfde treffer. De Cuyper zet uitstekend voor tot bij Vermant, maar die stuit van dichtbij op Audunsson. Yaremchuk met z'n tweede! Yaremchuks volharding wordt beloond. Hij gaat goed doorjagen, onderschept een te korte terugspeelbal van Arnason en legt z'n tweede van de avond binnen. Dit zal deugd doen. Roman Yaremchuk heeft de smaak te pakken! ✌️ pic.twitter.com/11qwmFE535 — Play Sports (@playsports) August 17, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. © BELGA © BELGA Geel voor Elisson Elisson gaat stevig door op Skoras. Terechte gele kaart. Vermant en De Cuyper Deila voert een dubbele wissel door. Zinckernagel en Nusa mogen gaan rusten, Vermant en De Cuyper zijn hun vervangers. Gele kaart voor Zinckernagel En meteen de tegentreffer! Club is nauwelijks uitgevierd of daar is het antwoord van Akureyri al. Na een goed hakje van Adalsteinsson nagelt Petersen de 1-3 onhoudbaar in de winkelhaak. Net als in de heenwedstrijd toch weer een zure tegengoal voor Club. Dan toch Yaremchuk! Yaremchuk heeft eindelijk z'n doelpuntje te pakken! Onyedika gaat op wandel en legt onzelfzuchtig breed voor de Oekraïner. Audunsson zit er nog bij, maar de spits scoort: 0-3. Raphael Onyedika, ̶a̶l̶l̶e̶s̶k̶u̶n̶n̶e̶r̶ allesgunner! 🙌🥺 pic.twitter.com/6wi4ZhxLAs — Play Sports (@playsports) August 17, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. © BELGA Laag tempo In de tweede helft is het voorlopig wachten op kansen. Club krijgt de bal, maar voetbalt momenteel te traag. Echt nodig is het natuurlijk ook niet meer. Tweede helft begint We voetballen weer in IJsland. Ronny Deila heeft tijdens de pauze één wissel doorgevoerd: Vetlesen is binnen gebleven, Onyedika komt tussen de lijnen. Rusten geblazen Club was met de 5-1 uit de heenmatch al zegezeker, maar heeft z'n schaapjes nu ook helemaal op het droge. De 0-2 bij de rust is eigenlijk nog te weinig - vooral Yaremchuk had er gerust nog één of zelfs twee mogen maken. First half in Iceland: done. ✔ #KAACLU — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 17, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Skoras met z'n eerste! Op slag van rust wordt het toch nog 0-2. De Poolse nieuwkomer Skoras maakt z'n eerste voor Club, en wat voor één! Hij neemt een vallende bal in één tijd op de slof en knalt 'm heerlijk in de verste hoek. 'Op de slof', u gedemonstreerd door Michał Skóraś! 💥🤤 pic.twitter.com/iWT9WCrDIV — Play Sports (@playsports) August 17, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Drie minuten erbij Er worden nog drie minuten blessuretijd bijgeteld. Zinckernagel hoog over Zinckernagel komt vanop links naar binnen om uit te halen met rechts, maar het vizier van de Deen staat nog niet scherp afgesteld. Hij trapt hoog over. Geel voor Odoi Odoi deelt een elleboogje uit aan Steimringsson en bekoopt dat met een geel karton.

