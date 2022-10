Club op zucht van tweede ronde, maar mogelijk volstaat één extra punt niet

Voetbal Onderzoek onthult systema­tisch misbruik in Amerikaans vrouwen­voet­bal

In de top van het Amerikaanse vrouwenvoetbal is misbruik en wangedrag “systematisch” geworden. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat is ingesteld nadat een jaar geleden via het magazine The Athletic naar buiten was gekomen dat Paul Riley, de coach van North Carolina, twee speelsters seksueel had misbruikt.

3 oktober