Club NXT geeft dubbele voorsprong uit handen en ligt uit Youth League

Buitenlands voetbal Een Oscarwin­naar als voorzitter. Maak kennis met Boreham Wood FC, de vijfdeklas­ser bij de laatste 16 in de FA Cup

Boreham Wood is dé verrassing in de vijfde ronde in de FA Cup. De vijfdeklasser plaatste zich het voorbije weekend voor de achtste finales na een 0-1-overwinning op het veld van Bournemouth, de derde uit de Championship. Een portret van de club met een voorzitter die meewerkte aan de succesfilm Shakespeare in Love en die een hypotheek op zijn huis nam om tijdens de coronapandemie het voortbestaan van Boreham Wood te verzekeren.

8 februari