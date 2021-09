Club deelt beelden uit kleedkamer na stunt tegen PSG: “Als je die goal gescoord had, had ik jouw foto in mijn huis gehangen”

Buitenlands voetbal All-time topscorer Tweede Bundesliga raakt na 42 jaar een goal kwijt: “Ik ben ronduit geschokt”

15 september Dat een goal tegenwoordig na enkele minuten nog door de VAR wordt afgekeurd, daar kijkt bijna niemand meer van op. Dat een goal na 42 jaar (!) nog van iemand wordt afgepakt, is toch zelden vertoond. Het is precies wat er in Duitsland is gebeurd. De inmiddels 63-jarige Dieter Schatzschneider, all-time topscorer van de Tweede Bundesliga, heeft ineens een goal minder.