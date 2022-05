“Club-coach Alfred Schreuder bereikt akkoord met Ajax”

Propere Handen Boekhouder Dejan Veljkovic zorgt voor extra vertraging in zaak ‘Propere Handen’

Advocaat Frank Scheerlinck, die Nedzad Tanovic verdedigt (de boekhouder van Dejan Veljkovic), trekt naar Cassatie in de zaak ‘Propere Handen’. Volgens Scheerlinck was de Kamer van inbeschuldigingstelling (KI) niet bevoegd om te oordelen over de Bijzondere Opsporingsmethodes die in het dossier gebruikt zijn.

9 mei