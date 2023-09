Club Brugge treft Besiktas, Genk tegen Fiorentina en AA Gent moet naar IJsland in Conference League

Na Union met Liverpool, Linz en Toulouse in de Europa League, kennen ook Club Brugge , AA Gent en Racing Genk hun tegenstanders in de poulefase van de Conference League. Blauw-zwart speelt tegen het Noorse FK Bodø/Glimt, het Turkse Besiktas en het Zwitserse Lugano, dat gisteren nog door Union werd uitgeschakeld in de play-offs van de Europa League. AA Gent treft met Maccabi Tel-Aviv, het Oekraïense Zorya Luhansk (dat z’n thuismatchen in Polen speelt) en het IJslandse Breiðablik Kópavogur eerder anonieme tegenstanders, terwijl RC Genk het mag opnemen tegen Fiorentina, het Hongaarse Ferencvaros en het Servische FK Čukarički.

KIJK. Feestje in de lucht bij Union toen Liverpool uit bus kwam

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“We gaan uit van eigen sterkte,” klinkt het bij Hans Vanaken. Club moet in een haalbare poule met Bodø/Glimt, Besiktas en Lugano altijd groepswinnaar worden. De Noorse Bergen, het Meer van Lugano en het bruisende Istanbul. Club Brugge werd vanmiddag gekoppeld aan Bodø/Glimt, Besiktas en FC Lugano. Een poule waarin blauw-zwart vol voor groepswinst kan en wil gaan met het oog op een later exploot in de Conference League.

Anders dan de voorbije seizoenen in de Champions League kan Club uitgaan van eigen sterkte. Anders dan in de voorrondes werden de kleppers, of hoogst genoteerde tegenstanders bij de loting, deze keer vermeden. Met Bodø/Glimt, de ex-club van Hugo Vetlesen en Philip Zinckernagel, trof blauw-zwart zelfs de op papier zwakste tegenstander uit pot 2. Bodø schopte het twee jaar geleden wel tot in de kwartfinales van de Conference League nadat het Celtic en AZ Alkmaar uitschakelde. In de Noorse Eliteserien gaat de kampioen van 2020 en 2021 opnieuw aan de leiding na 19 speeldagen. Toch mogen de Noren Deila en co geen problemen opleveren.

Besiktas doet bij Club meteen een belletje rinkelen. Enkele dagen voordat blauw-zwart in 2015 op de Heizel een eerste prijs pakte onder Verhaeghe en Mannaert, schakelden de Bruggelingen de Turken uit in de achtste finales van de Europa League. De club uit Istanbul leunt zowel qua marktwaarde (122 miljoen tegenover 130 miljoen) als budget ( miljoen tegenover 70 miljoen) het dichtst aan tegen blauw-zwart van alle tegenstanders. Het speelde net als Club drie voorrondes, de laatste tegen Dynamo Kiev, en startte in de Süper Lig met een 4 op 6. Club trekt andermaal naar de Turkse hoofdstad nadat het ook recent tegen Basaksehir en Galatasaray uitkwam.

Lugano tot slot toonde zich in de laatste Europa League-voorronde zowel uit als thuis de mindere van Union. Met een geschatte marktwaarde van 24 miljoen euro zijn de Zwitsers in principe een hapklare brok voor blauw-zwart. Op papier is ze veruit de minste tegenstander van Club, dat veeleer tegen Bodø en vooral tegen Besiktas op de afspraak zal moeten zijn om zich tot poulewinnaar te kronen. (TTV)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ferencváros

De Hongaarse landskampioen. Ferencváros begon al midden juli aan zijn Europees avontuur. Tegen Klaksvikar (Faeröer) werd de ploeg uitgeschakeld in de eerste voorronde van de Champions League. Vervolgens overleefde Ferencváros drie voorrondes van de Conference League. Shamrock Rovers (Ierland), Hamrun (Malta) en Zalgiris (Litouwen) werden uitgeschakeld. Bekende namen vinden we niet terug bij Ferencváros - wel is er een Belgische link. Samy Mmaee - een Belgische Marokkaan - heeft een verleden in de Jupiler Pro League bij Standard en STVV. Na drie speeldag heeft Ferencváros 6 op 9 in de Hongaarse competitie. Vorig seizoen sneuvelden de Hongaren in de 1/16de finales van de Europa League tegen Leverkusen, dat een ronde later Union uitschakelde.

Fiorentina

De verloren finalist van de vorige editie van de Conference League. Fiorentina verloor begin juni de finale in Praag tegen West Ham. Fiorentina eindigde vorig seizoen op de achtste plek in de Serie A, maar mocht dankzij het schrappen van Juventus toch Europa in. In de play-offronde schakelde het het Oostenrijkse Rapid Wenen uit. Fiorentina maakte een 1-0-achterstand uit de heenmatch goed in eigen huis. ‘La Viola’ is de Serie A gestart met 4 op 6. Met Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge) en Christian Kouamé (ex-Anderlecht) vinden we ook twee ex-spelers uit de Jupiler Pro League terug. Sterspelers zijn Nicolás González, Arthur Melo en Nikola Milenkovic.

FK Čukarički

De nobele onbekende uit de groep. Čukarički eindigde vorig seizoen derde in de Servische competitie, op een ruime achterstand van kampioen Rode Ster Belgrado. Het kwam zo wel terecht in de laatste voorronde van de Europa League. Daar sneuvelde Čukarički kansloos tegen het Griekse Olympiakos, dat in de derde voorronde Genk uit de voorrondes van de Europa League had geknikkerd. Met Luka Azdic (Anderlecht) en Sambou Sissoko (KV Kortrijk) spelen er twee spelers met een verleden in België. (JDKK)

Liveblog bekijk belangrijke updates Nummers twee tegen nummers drie uit Europa League De groepsfase van de Conference League wordt afgewerkt van 21 september tot en met 14 december. De groepswinnaars stoten door naar de achtste finales. De runner-ups spelen een play-offronde tegen een nummer drie uit de Europa League. Loting van de acht poules

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. GROEP A

Lille

Slovan Bratislava

Olimpija Ljubljana

KI Klaksvik GROEP B

AA GENT

Maccabi Tel-Aviv

Zorya Luhansk

Breiðablik Kópavogur GROEP C

Dinamo Zagreb

Viktoria Plzen

Astana

Ballkani GROEP D

CLUB BRUGGE

FK Bodø/Glimt

Besiktas

Lugano GROEP E

AZ Alkmaar

Aston Villa

Legia Warschau

HŠK Zrinjski Mostar GROEP F

Ferencváros

Fiorentina

GENK

FK Čukarički GROEP G

Eintracht Frankfurt

PAOK

HKJ Helsinki

Aberdeen GROEP H

Fenerbahce

Ludogorets

Spartak Trnava

FC Nordsjælland Loting Conference League gestart In het Grimaldi Forum in Monaco is het podium inmiddels in een Conference League-jasje gestoken. Onder andere Mark Noble, monument van West Ham, en de gewezen Griekse verdediger Traianos Dellas, winnaar van het EK met Griekenland in 2004, zal de loting verzorgen. Tegenstanders van Union voorgesteld De Europese tegenstanders van Union voorgesteld: tripje Anfield, angstgegner van Rode Duivels en club met gloednieuw stadion. Lees hier alles over de drie tegenstanders die Union treft in de poulefase van de Europa League. Feest in de lucht bij Union En of ze bij Union gelukkig zijn met Liverpool als tegenstander in de poulefase van hun Europa League-poule. Toen ze deze middag het nieuws vernamen op de terugweg van het Zwitserse Lugano naar huis, ontstond er spontaan een klein feestje op het vliegtuig. Gisteren lieten onder anderen trainer Blessin en middenvelder Puertas al verstaan dat ze erg blij zouden zijn om eens op het magische Anfield te spelen. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Liverpool vorig seizoen pas vijfde Dat Liverpool niet in de Champions League maar de Europa League zit, heeft alles te maken met het slappe seizoen dat de Reds vorig seizoen in de Premier League afwerkten. Ze eindigden pas op een vijfde plaats, waardoor ze net uit de boot vielen om zich te plaatsen voor het kampioenenbal. In de Champions League strandde hun avontuur al in de achtste finale, toen Real Madrid - met een sterke Courtois - Liverpool uitschakelde. Klopp en Salah, die bij Liverpool blijft ondanks concrete interesse uit Saoedi-Arabië. © Photo News Alleen groepswinnaar rechtstreeks naar achtste finale De groepsfase van de Europa League wordt afgewerkt van 21 september tot en met 14 december. De groepswinnaars stoten door naar de achtste finales. De runner-ups spelen een play-offronde tegen een nummer drie uit de Champions League. Bij een derde plek verhuist een team naar de play-offronde van de Conference League, waarin een duel met een runner-up wacht uit de poulefase van dat toernooi. De verdeling van de acht poules

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. GROEP A

West Ham United

Olympiakos

Freiburg

FK TSC Bačka Topola GROEP B

Ajax

Marseille

Brighton

AEK Athene GROEP C

Glasgow Rangers

Real Betis

Sparta Praag

Aris Limassol



GROEP D

Atalanta Bergamo

Sporting Lissabon

Sturm Graz

Rakow GROEP E

Liverpool

LASK

UNION

Toulouse

GROEP F

Villarreal

Stade Rennes

Maccabi Haifa

Panathinaikos GROEP G

AS Roma

Slavia Praag

Sheriff Tiraspol

Servette Genève GROEP H

Bayer Leverkusen

Qarabag

Molde

Häcken Ceremonie van start De officiële ceremonie in het Grimaldi Forum in Monaco is gestart met onder anderen de voorstelling van een van de bekende ceremoniemeesters. Dat is John O'Shea (42), Ierse ex-verdediger van Manchester United. Luis Figo in het Grimaldo Forum in Monaco. © AP UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. © AFP “No Sweat No Glory met een fikse scheut bloed en tranen bij”: hoe Club zegevierde in een rollercoaster van emoties Nou, dát was spannend. Club Brugge was éven uitgeschakeld. De ontreddering nam Jan Breydel in haar macht. Club stond net op tijd op uit de doden. En nu? Zouden zij de Conference League kunnen winnen? Lees HIER meer. © BELGA Belgische coëfficiënt krijgt stevige boost na vijf Europese kwalificaties, kloof met achtervolgers opnieuw groter Nieuwe Europese succesweek voor de Belgische clubs. De kwalificatie van Antwerp, Club Brugge, Genk, Gent én Union bezorgt de Belgische coëfficiënt een nieuwe boost. De kloof met de achtervolgers wordt zo nog maar eens uitgediept. Een nieuw grand cru-seizoen voor de coëfficiënt, zoals het vorige, lijkt allerminst uitgesloten. Lees HIER meer. © Photo News / BELGA / Photo News Drie Belgische ploegen in de Conference League: loting om 14u30 Drie deelnemers in de Conference League en vooral Club Brugge en AA Gent mogen hopen op een gunstige loting. Beide ploegen zijn ingedeeld in pot één. De meest te duchten tegenstanders zijn ongetwijfeld Aston Villa, met Youri Tielemans, en Fiorentina uit pot twee. Racing Genk zit op zijn beurt in pot drie en kan om 14u30 uitgeloot worden tegen kleppers als Frankfurt, AZ en Lille. Het Aston Villa van Youri Tielemans is een mogelijke tegenstander voor de drie Belgische ploegen. © Photo News Loting Europa League, met Union, om 13 uur Voor het tweede seizoen op rij Europa League voor Union Saint-Gilloise na een nieuwe zege tegen Lugano. De Brusselaars zijn bij de loting, die om 13 uur doorgaat in Monaco, ingedeeld in pot drie. Dat maakt dat Union straks behoorlijk stevige tegenstanders op zijn bord kan krijgen. Liverpool of AS Roma en Romelu Lukaku zijn er ingedeeld, net als ronkende namen als Ajax, Villarreal en Leverkusen - wordt het een weerzien met Victor Boniface? In pot twee zijn Sporting, Betis en Marseille de grootste namen. In de vierde pot hoopt Union wellicht het stugge AEK Athene te ontlopen. Union Saint-Gilloise. © BELGA