Club Brugge praat met Roma over Franse vleugelspits

Providence was in de voorbije campagne een vaste waarde bij de Franse U19-ploeg, met wie hij onder meer in 2019 scoorde tegen België. In de A-ploeg van AS Roma kreeg hij evenwel nog geen kansen. Ondanks negen selecties vorig seizoen bleef zijn debuut in de Serie A uit. Naast Club zijn ook het Italiaanse Bologna en Spezia geïnteresseerd en hebben ook Stuttgart en Southampton de youngster op de radar. Blauw-zwart hoopt deze week enkele inkomende transfers te realiseren. Onder meer de dossiers van Buchanan (New England Revolution), Otasowie (Wolves) en in mindere mate de te dure Daramy (FC Kopenhagen) liggen nog steeds bovenaan de stapel.