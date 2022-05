Club Brugge en Ajax bevestigen overgang Alfred Schreuder: “Maar eerst die hoofdprijs met Club. Dat is erg belangrijk”

“Hoofdtrainer worden bij Ajax is eervol en voor mij een geweldige kans, die ik met beide handen aangrijp”, zegt Schreuder in een reactie op de webstek van Ajax. “Ik vind het daarnaast ook erg leuk om terug te keren, want in de anderhalf jaar die ik bij Ajax werkte heb ik het enorm naar mijn zin gehad.”

Verdeeldheid

Schreuder, die op Jan Breydel een contract voor onbepaalde duur had, is bezig aan de ideale rit bij blauw-zwart. Eerst de titel, dan terug naar zijn droomclub. Bij Club schepte hij verdeeldheid. Zelfs met een 34 op 36 was hij niet onaantastbaar in Brugge. Tweespalt is er bij de achterban – voor wie het voetbal iets spectaculairder mag zijn. In de spelersgroep, waar enkele jongens ongelukkig zijn. Bij de waarnemers, die zijn tactische keuzes in twijfel trekken, en zelfs in de bestuurskamer, waar niet iedereen overtuigd is. Met de achttiende landstitel die in het verschiet ligt, moeten club en coach tevreden uit elkaar gaan. Club Brugge met een historische derde opeenvolgende landstitel op het palmares, Schreuder met een mooie adelbrief op zak.