Club Brugge eerste Belgische club met cryptobedrijf als (mouw)sponsor

“Dit partnership is een heel logische stap”, aldus Club-voorzitter Bart Verhaeghe. “Club Brugge en BLOX zijn twee innovatieve bedrijven, in een wereld die bijzonder snel evolueert. Cryptomunten zullen in de toekomst een meer prominente rol spelen in onze economie, maar het brede publiek heeft er nu vaak nog geen toegang toe. De app van BLOX brengt daar verandering in. Het is dan ook heel symbolisch om zo’n vooruitstrevend partnership aan te kondigen in een historische handelsstad als Brugge, waar tijdens de Middeleeuwen het begrip van de beurs ontstaan is.”