Clement ziet Club opnieuw met tien vallen bij voorsprong: “Je spreekt erover in kleedkamer, maar het gebeurt toch”

“Mijn groep is gretig gestart, zoals we gevraagd hadden”, begon Clement z'n analyse. “We speelden voor het eerst voor een vol huis, waar de supporters zo lang op gewacht hebben - we wilden alles geven voor hen. Na onze goede start wilden we voor het tweede doelpunt gaan, maar ontbrak het ons wat aan automatismen op de flanken. Tibo speelde voor het eerst op de rechterkant. In de eerste helft ging het moeizaam, de tweede helft was al een stuk beter.”

Clement zag z'n ploeg naar eigen zeggen de eerste helft volledig domineren. “Maar we slikken de 2-1 met een fantastische trap. Moeilijk op te verdedigen, zélfs met een hele goeie doelman. Op die manier bleef Beerschot in de wedstrijd. In de tweede helft waren we opnieuw beter gestart, creëerden we genoeg kansen en maakten we de 3-1.”

Weer rood

Club leek op cruise control door te stomen naar de drie punten, maar toen pakte Stanley N’Soki z'n tweede gele kaart. “Je spreekt erover in de kleedkamer: geen tackles doen, op de benen blijven staan, goed dekking geven onderling... En dan gebeurt het toch. Een jeugdzonde, want het blijft een jonge verdediger van 22. Zo brachten we onszelf in moeilijkheden. We hadden nog genoeg kansen om 4 of 5 doelpunten te maken, maar dat gebeurde niet. Daardoor moesten we op het einde nog alles geven om de voorsprong vast te houden. Dat is spijtig, want alles was aanwezig om er een fantastische feestavond van te maken met de supporters. Zij waren de besten vandaag, denk ik.”

