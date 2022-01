Clement in de voetsporen van Goethals: rechtstreeks van België naar Europese topcompetitie, het is uiterst zeldzaam

VoetbalEen Belgische trainer die rechtstreeks van de Jupiler Pro League naar een Europese topcompetitie gaat: het is uiterst zeldzaam. Het is dat we de G5-landen aanvullen met Portugal, Nederland en Turkije, of onderstaand lijstje was wel héél kort geweest. Meer nog: Philippe Clement is de eerste coach in 33 jaar, sinds Raymond Goethals in 1989, die van België meteen naar een topcompetitie gaat. Straf!

2010 - Michel Preud’Homme van AA Gent naar Twente: GESLAAGD

Een oude bekende van Clement was de laatste die hem het kunststukje voordeed: Michel Preud’homme, van wie hij bij Club Brugge assistent was. Nadat hij met AA Gent vicekampioen wordt en de beker wint, trekt MPH naar de Nederlandse kampioen Twente. Een nieuwe titel zat er niet in, maar Twente won wel de beker en de Johan Cruijff Schaal. Onze landgenoot kreeg ook de Rinus Michels Award als trainer van het jaar. Na één seizoen trok Preud’homme naar het Saoedische Al-Shabab, waar hij de titel pakte en opnieuw trainer van het jaar werd.

Volledig scherm Michel Preud'Homme als trainer van Twente. © PICS UNITED

2008 - Harm van Veldhoven van Germinal Beerschot naar Roda JC: GESLAAGD

De tot Belg genaturaliseerde Nederlander stapte in 2008 zelf op bij Germinal Beerschot om direct aan de slag te gaan bij Roda JC. Hij behoedde de club van degradatie door op de slotspeeldag in de Kuip met 2-3 te winnen van Feyenoord. Sensatie alom. Via de nacompetitie mocht Roda in de Eredivisie blijven. Van Veldhoven zou uiteindelijk vier jaar in Kerkrade blijven. Hij streed in de jaren nadien telkens mee voor een Europees ticket, zonder succes echter. Dat belette hem niet om genomineerd te worden voor Trainer van het Jaar, met een ploeg waarin een zekere... Ruud Vormer Speler van het Jaar werd. Uiteindelijk trok hij de deur toe en tekende hij bij KV Mechelen.

2001 - Walter Meeuws van Lierse naar Genclerbirligi: MISLUKT

Bekerwinst en de Supercup met Lierse leverden Walter Meeuws een transfer op naar Genclerbirligi, de Turkse bekerwinnaar. Het sprookje werd echter een nachtmerrie. In Europa ging Genclerbirligi meteen onderuit tegen het Zweedse Halmstad, ook in de competitie liep het, ondanks bekende namen als Marcel M’Bayo, Filip Daems, Thomas Zdebel en Souleymane Youla, voor geen meter. Na 11 op 33 kreeg Meeuws de bons, maar lang hoefde hij niet te treuren: enkele weken later vond hij al onderdak bij Raja Casablanca.

1999 - Eric Gerets van Club Brugge naar PSV: GESLAAGD

In een team met Luc Nilis, Ruud Van Nistelrooy en Marc Van Bommel speelde ‘De Leeuw’ twee keer op rij kampioen, nadat hij eerder ook al de oppergaai pakte bij Lierse en Club, om daar in zijn tweede seizoen op twee punten van Genk te stranden. Bij PSV, zijn grote Nederlandse liefde, veroverde hij definitief alle harten: hij werd er door de fans verkozen tot PSV’er van de eeuw in 1999. Gerets trok nadien nog naar Kaiserslautern, Wolfsburg, Galatasaray (kampioen), Marseille, Al-Hilal (kampioen), Marokko, Lekhwiya (kampioen) en Al-Jazira (vicekampioen).

Volledig scherm Eric Gerets. © BELGA

1997 - Georges Heylens van KV Mechelen naar Gaziantepspor: MISLUKT

Na een seizoen KV Mechelen, waar hij de degradatie niet kon vermijden, kon Georges Heylens toch naar Gaziantep. Daar hield hij het uiteindelijk amper 3,5 maanden of 13 wedstrijden vol. Slechts vier overwinningen (15 op 39) volstonden niet voor de clubleiding. Meteen ook het einde van Heylens’ trainerscarrière, tot hij 12 jaar later plots toch nog trainer werd van UR Namen.

1996 - Robert Waseige van Standard naar Sporting Club de Portugal: MISLUKT

Doelman Filip De Wilde en spits Jean-Jacques Missé-Missé waren twee pionnen van Robert Waseige bij Sporting. Desondanks zou hij het maar vijf maanden volhouden in Lissabon. De uitschakeling in de tweede ronde van de UEFA Cup tegen Metz werd hem zwaar aangerekend. Na zes maanden bezinnen, keerde hij terug naar België, waar hij twee seizoenen op rij Charleroi in eerste klasse wist te houden. Daarna werd hij ietwat verrassend bondscoach.

Volledig scherm Robert Waseige. © PHOTONEWS 2012

1995 - Georges Heylens van Seraing naar Genclerbirligi: TWIJFELGEVAL

Een tiende plaats in de competitie, kwartfinale in de Turkse beker, uitgeschakeld in de groepsfase van de Intertoto Cup. Mossel noch vis, zo kunnen we het verhaal van Georges Heylens bij Genclerbirligi wel omschrijven. De derde plaats in een groep met Floriana, Hapoel Petach Tikva, FC Innsbruck en Strasbourg was een opdoffer waar het team maar moeilijk van herstelde. Vooral de manier waarop zinderde lang na: zo werd de beslissende match met 3-2 verloren van Innsbruck, dat het uiteindelijk tot in de halve finales schopte, waar het verloor van... Strasbourg. Heylens’ contract werd niet verlengd, in november tekende hij bij KV Mechelen.

1992 - Georges Leekens van KV Mechelen naar Trabzonspor: TWIJFELGEVAL

Bij Trabzon werd Leekens de opvolger van Urbain Braems. In zijn eerste seizoen pakte hij een mooie derde plaats en bereikte hij de zestiende finales van de UEFA Cup (uitgeschakeld door Atlético Madrid). Dat Trabzon er in het daaropvolgende seizoen al in de tweede ronde uitging tegen Cagliari maakte Leekens niet eens meer mee. Al in september werd hij ontslagen na 4 speeldagen (4 op 12). Het goede eerste seizoen kreeg geen vervolg, maar een goeie maand later kon Leekens al aan de slag bij Cercle Brugge.

Volledig scherm Georges Leekens. © Simon Mouton Photo News

1989 - Urbain Braems van Standard naar Trabzonspor: GELUKT

De in september overleden Urbain Braems trok in de zomer van 1989 van Standard naar Trabzonspor, waar landgenoot en doelman Jean-Marie Pfaff een goed woordje had gedaan. Braems strandde in een eerste seizoen op de derde plaats en bereikte de bekerfinale. Na een sabbatjaar en medische ingreep trok hij opnieuw naar Trabzon. Het werd een voltreffer. Trabzonspor won de beker en strandde pas in de achtste finale van de UEFA Cup. In de competitie eindigden de troepen van Braems vierde. Het leverde hem in 2007 nog het ereburgerschap van Trabzon op.

1989 - Raymond Goethals van Anderlecht naar Bordeaux: GELUKT

‘Den Tuveneir’ haalde Bordeaux al eens eerder uit het slop en dat waren ze daar niet vergeten. Goethals deed het uitstekend en werd vicekampioen, na Marseille. Dat haalde hem enkele maanden later prompt binnen als vervanger van Franz Beckenbauer. De rest is geschiedenis. Goethals speelde met Marseille twee keer kampioen en won als enige Belgische coach tot nog toe de Champions League.

Lees ook.