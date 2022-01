"Clement heeft geen tijd te verliezen": Franse media voeren druk meteen op voor kersverse Monaco-coach

VoetbalEn u dacht dat er bij Club Brugge al druk op de ketel stond, meneer Clement? Ook in Frankrijk zijn alle ogen gericht op de prestaties onder de nieuwe coach. De Franse pers ziet in Philippe Clement de man van de vooruitgang bij AS Monaco, al hebben de fans nog hun twijfels: “Laat de schoonheid van de Franse zuidkust niet vergeten dat het er snel kan verkeren.”

Het eerste interview van Clement bij AS Monaco:

Laat ons beginnen bij een poll die ‘L’Équipe’ gisteren de wereld in stuurde. “Maakt AS Monaco de juiste keuze om Niko Kovac te vervangen door Philippe Clement?”

De resultaten: 68 procent zegt ‘nee’. Dat wil ook zeggen dat amper 32 procent van de Franse lezers wél gelooft in de kansen van de nieuwe coach. Enkele reacties online: “We gaan van een gewezen Bayern-coach naar Clement, ik begrijp er niets van”, “We nemen een onbekende aan, gewoon omdat hij al Champions League coachte” en “Dit is een vergissing.”

Het heeft er veel mee te maken dat Niko Kovac gewoon een goeie reputatie had in Frankrijk. Vorig seizoen sleepte de Kroaat nog een derde plaats uit de brand na een knappe tweede seizoenshelft. Dit seizoen liep het weliswaar moeizamer met maar die zesde plaats in de Ligue 1, maar vooral de uitschakeling in de voorrondes van de Champions League bleef nazinderen. Interne problemen vormden uiteindelijk de spreekwoordelijke druppel. “Kovac verloor slechts één van zijn laatste elf wedstrijden, plaatste zich eenvoudig in de Europa League en staat op vier punten van de tweede plaats”, stelt het toonaangevende ‘L’Équipe’ vast. “En toch wil het bestuur van AS Monaco ‘beter’. Laat de schoonheid van de Franse zuidkust niet vergeten dat het er snel kan verkeren.”

Volledig scherm © Photo News

Jeugd

Laat het een waarschuwing zijn voor Philippe Clement. De druk op de schouders van de Belgische oefenmeester is groot, de voetsporen van Kovac moeten worden gevuld en overschreden. In de Franse pers heerst er evenwel vertrouwen dat Clement wel de juiste man op de juiste plek kan zijn. “Onder zijn voorganger maakte de spelersgroep misschien te weinig vooruitgang. Clement heeft bij Club wel al bewezen dat hij raad weet met jonge talenten”, aldus ‘L’Équipe’. ‘t Is geen geheim dat het AS Monaco niet ontbreekt aan ruwe diamanten. ‘Le Figaro’ vult aan: “Kovac had de deur al gesloten voor een deel van zijn kleedkamer, dat moet Clement zien te vermijden. De Belg is veeleisend, maar staat ook dicht bij zijn spelers. En bovenal: hij heeft vertrouwen in de jeugd. Kijk maar naar Charles De Ketelaere of Noa Lang, die onder zijn bewind zijn open gebloeid.” Ook sportief directeur Paul Mitchell is ervan overtuigd dat Clement meer vooruitgang kan boeken dan zijn voorganger.

Werken met de jeugd, aanvallend voetbal... Allemaal goed en wel, maar in het voetbal draait het om resultaten. “Clement weet dat hij dit Monaco weer naar de top moet hijsen”, “Hij is verantwoordelijk voor de kwalificatie voor de Champions League”, en “Hij heeft geen tijd te verliezen”, schrijven verschillende Franse media. De 47-jarige coach moet AS Monaco terug naar de absolute top van het Franse voetbal loodsen. Het doel: volgend jaar opnieuw Champions League-voetbal in het Prinsdom.

Lees ook:

Volledig scherm © Photo News