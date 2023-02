City heeft De Bruyne niet nodig om Bournemouth makkelijk opzij te zetten

Voetbal Kevin De Bruyne en vrouw Michèle gespot op filmset in Manchester: 'KDB' wordt nieuw gezicht van hamburger­ke­ten McDonald's

He’s Lovin’ it. Kevin De Bruyne wordt het gezicht van een nieuwe McDonald’s-campagne in België. Een paparazzo betrapte hem op de set aan een filiaal van de hamburgerketen in Manchester, waar een crew de spot aan het filmen was.