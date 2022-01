Christian Eriksen spreekt in emotioneel interview voor het eerst over hoe hij ‘5 minuten dood was’: “Plots was ik weg”

Eriksen probeert het voorval te beschrijven. Hij herinnert zich nog goed wat er zich voor en na het onbewust zijn afspeelde, maar tijdens? Nee, dat is een zwart gat. “Ik voelde me goed, dus ik zag het absoluut niet aankomen. Ik herinner me dat ik de bal raakte, met m’n scheen. Het voelde als een kleine kramp in m’n kuit. En plots was ik weg. Toen ik wakker werd, voelde het alsof ik van heel ver kwam. Alles was zwart. Niet zoals in een droom, ik herinner me niets van die minuten. In m’n dromen herinner ik me vaak nog stukken. Het voelde zo afstandelijk.”

Hij was dan wel een paar minuten buiten bewustzijn, toch werd hij nog op het veld gereanimeerd. En hij was meteen scherp genoeg om de dokters op een foutje te wijzen. “Ik had last met ademhalen. Eerst dacht ik dat ik mijn rug had gebroken. Kan ik m’n benen bewegen? Ja, m’n tenen wel. In het begin hield ik m’n ogen dicht, en stilaan zag ik een hele hoop mensen rondom me staan. Alle dokters, ik hoorde hun stemmen. Toen ging er door m’n hoofd: ‘beweeg’. Onze dokter zei “Hij is 30", en ik verbeterde hem meteen: ‘Nee, ik ben 29. Blijf kalm.’ Ik was meteen weer bij bewustzijn.”

Toen Eriksen in de ambulance te horen kreeg dat hij effectief een paar minuten ‘dood’ was, had hij voor zichzelf al uitgemaakt dat hij zou stoppen met voetballen. Daar kwam hij later toch op terug. “Ik ben verliefd op het spelletje. Ik voel ook alle steun die ik krijg, en dat geeft me nog meer zin om te voetballen.”

Het voorval zette de voetbalwereld logischerwijs in rep en roer. Hoe kon zoiets gebeuren bij een absolute profvoetballer? Het doet een mens nadenken. En toch heeft Eriksen geen schrik dat het nog eens zou kunnen gebeuren. “In het begin was ik wel voorzichtig met wat mijn hart aan kon. Ik onderging heel wat testen, maar ik heb het gevoel dat alles terug goed zit. Ze hebben goed voor mij gezorgd. Dus nee, ik ben niet bang dat het opnieuw gebeurt. Ook niet op het veld. En in het slechtste geval, als het opnieuw gebeurt, kan dit dingetje (wijst naar zijn defibrillator, red.) me meteen helpen. Dat is een hele geruststelling geweest, van in het begin. Ik wil dat mensen er niet continu mee in hun hoofd zitten dat ik plots in elkaar kan stuiken. Dat is niet het plan. Dat zou niet mogen zijn waar mensen aan denken als ze mij zien.”

Eergisteren al verschenen enkele teasers van het interview op de sociale media van Christian Eriksen. Daarin liet hij onder meer verstaan dat hij nog steeds mikt op het WK in Qatar eind dit jaar met Denemarken. Dan zal de middenvelder wel eerst een club moeten vinden. Hij onderhoudt z’n conditie momenteel bij het Zwitserse Chiasso. Bij Inter liet hij z’n contract vorige maand ontbinden, door zijn defibrillator mag hij in de Serie A immers niet meer spelen.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AFP