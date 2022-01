Christian Eriksen spreekt in eerste publieke interview sinds hartstilstand over massale steun en toekomst: “Ik wil naar het WK in Qatar”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eriksen vertelt over de massa aan steunbetuigingen die hij kreeg nadat hij eind juni een hartstilstand kreeg tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland. “Het is ongelofelijk dat zoveel mensen de behoefte hadden om mij te schrijven, te mailen en bloemen op te sturen”, vertelt hij aan DR1. “Het incident had duidelijk een impact op velen. Het ziekenhuispersoneel zei me steeds weer dat er nog meer bloemen waren bezorgd. Het voelde vreemd aan, want ik had nooit gedacht dat ik bloemen zou krijgen omdat ik vijf minuten dood was.”

Quote Ik ben ervan overtuigd dat ik een comeback bij de Deense nationale ploeg kan maken, want ik voel me conditio­neel prima. Mijn hart is geen obstakel. Christian Eriksen

“Het was ontzettend aardig van iedereen”, gaat Eriksen verder. “Het was voor mij een enorme steun. Mensen schrijven me nog steeds. Diegenen die ik heb ontmoet, heb ik ook allemaal persoonlijk bedankt. Zo ook de mensen die ik tegenkom op straat. Zowel in Italië als in Denemarken. Ik bedank ze allemaal voor de steun.”

WK in Qatar

Eriksen en Inter gingen midden december in onderling overleg uit elkaar. De middenvelder heeft een defibrillator, waarmee niet mag gespeeld worden in de Serie A. Eriksen trainde sindsdien mee met zijn ex-club Odense Boldklub en het Zwitserse Chiasso om weer topfit te geraken. Waar zijn toekomst ligt, is nog onduidelijk. “Christian is ambitieus”, zei zijn zaakwaarnemer Martin Schoots onlangs. “Hij zal binnenkort praten over waar hij aan de slag gaat.” Wellicht gebeurt dat dus in het uitgebreide interview dat DR1 morgen op antenne brengt.

In een tweede geloste teaser vertelt Eriksen alvast dat hij één groot doel heeft. “Ik wil er bij zijn op het WK in Qatar (in november en december 2022, red.). Dat zit al lang in mijn hoofd. Ik ben ervan overtuigd dat ik die comeback kan maken, want ik voel me prima. Tot dat WK heb ik tijd om te bewijzen dat ik het nog altijd kan op topniveau. Mijn hart is geen obstakel.”

