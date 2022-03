Christian Eriksen scoort meteen prachtig bij Deens wederoptreden tegen Nederland: “Blij dat ik nog voetballer ben”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

We spoelen meteen door naar minuut 47. Club Brugge-speler Skov Olsen legt de bal achteruit en ter hoogte van de strafschopstip schiet Christian Eriksen de bal feilloos in de verste winkelhaak. De Deen, die 287 dagen geleden na een hartstilstand in elkaar stuikte in het EK-duel tegen Finland, stond amper twee minuten op het veld. Een kippenvelmoment voor de hele voetbalwereld. Uitgerekend in de Johan Cruijff ArenA waar hij in het shirt van Ajax 3,5 seizoenen lang schitterde. Eriksen kreeg dan ook een staande ovatie.

Volledig scherm Eriksen met de heerlijke 3-2 in de Johan Cruijff ArenA. © AFP

Eriksen bracht opnieuw spanning in de wedstrijd, want aan de rust keken de Denen tegen een 3-1-achterstand aan. Vanaf de aftrap nam Nederland het initiatief. Denemarken werd tegen het eigen doel gedrukt en op het kwartier kreeg Oranje loon naar werken. Bergwijn kopte een heerlijke voorzet van Blind binnen, 1-0. Bondscoach Van Gaal zag dat het goed was en dronk eens van zijn flesje water.

Het Deense antwoord kwam er vijf minuten later. Maehle (ex-Racing Genk) bracht de bal voor doel, Vestergaard knikte voorbij de debuterende Oranje-doelman Flekken. Het bleef kopbaldoelpunten regenen. Nu was het alweer de beurt aan de thuisploeg. Berghuis schilderde het leer op het hoofd van Aké, die niet meer kon missen. Nog voor de rust verdubbelde Depay de Nederlandse voorsprong vanop de stip.

Volledig scherm © Photo News

Na de aansluitingstreffer van Eriksen kwamen de Denen wel beter in de wedstrijd, maar Skov Olsen vergat wat hij bij Club al vier keer kon: scoren. Ook Nederland kreeg nog mogelijkheden. Berghuis en Depay vonden telkens Schmeichel op hun weg. Twintig minuten voor tijd was daar opnieuw de dubbele voorsprong. Bergwijn sneed naar binnen en krulde de bal prinsheerlijk in de verste bovenhoek. 4-2, meteen ook de eindstand.

Christian Eriksen toonde nog eenmaal zijn klasse. Vanop 25 meter poeierde hij de bal tegen de paal. De Deen is helemaal terug. En daar was hij - en met hem de hele (voetbal)wereld - blij mee.

“Ik voel me weer voetballer”, vertelde Eriksen voor de camera van NOS. “Ik ben blij om terug te zijn, en dit is een top begin. Het voelt heel goed om weer het veld op te komen, ik had er vooral veel zin in. Een beter begin had niet gekund. het voelt niet alsof ik ben weggeweest.”

Met zijn snelle doelpunt was hij tevreden. “Maar ik had er graag twee willen maken”, aldus de middenvelder. “Ik ben nog steeds dezelfde voetballer met dezelfde kwaliteiten. Ik voel geen verschil. Maar ik ben blij dat ik nog voetballer ben.”

Over het moment op het EK denkt hij nog vaak terug. “Ik kom vaak mensen tegen die erover schrijven. Elk artikel met beelden en foto’s brengt herinneringen terug. Maar dat gaat nog veranderen. Het gaat nu meer over de voetballer dan over de man die een paar minuten weg was tijdens het EK.”

Kippenvel

De rentree van Eriksen in de Deense nationale ploeg maakte ook bij de spelers op het veld veel los. “Ik kreeg wel kippenvel toen hij het veld inkwam”, aldus Matthijs de Ligt. “Ik vond het soms ook even lastig er keihard in te gaan. Dat gevoel moet je natuurlijk uitzetten als voetballer, maar ja: je bent toch ook een beetje mens. We zijn allemaal erg blij dat hij weer terug is op dit niveau.”

“Het was geweldig om te zien dat hij hier een warm welkom kreeg”, zei de Deense bondscoach Kasper Hjulmand. “Dat hij dan ook nog direct scoort. Het was een groot moment. Christian is terug.”

Volledig scherm Steven Bergwijn © ANP

Volledig scherm © ANP

