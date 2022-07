Chris Van Puyvelde na vier jaar terug uit China: “De bondsvoorzitter vroeg of ik de nationale ploeg wilde trainen, maar ik weigerde”

EK vrouwen Onze watcher na EK-ope­ner: “Old Trafford zat vol, de sfeer was geweldig en Engeland is favoriet”

Engeland haalde het in de openingsmatch van het EK voor vrouwen met 1-0. De fans waren uitbundig, het toeschouwersrecord voor een EK-match moest eraan geloven. Old Trafford zat vol, de sfeer was geweldig en Engeland is favoriet. Wie erbij was, zag dat het allemaal goed was.

8:59