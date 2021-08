Chelsea stelt Lukaku voor aan pers en publiek: “Mag ik het zeggen? Ja, ik heb nummer 9 gekozen”

De twee vielen toevallig samen. In Engeland hebben ze geen traditie om zijn recordaanwinsten in hun stadion voor te stellen aan zijn supporters, zoals dat in Spanje wel gebeurt. Bij Romelu Lukaku was het woensdag een samenloop van omstandigheden.

De open training op Stamford Bridge, de enige per jaar waar supporters welkom zijn, lag al een tijdje vast. De PR-afdeling van Chelsea zag daarin de ideale opportuniteit om zijn man van 115 miljoen euro voor te stellen aan fans en pers.

“Het is goed om terug te zijn”, vertelde Lukaku voor de training aan enkele duizenden supporters. “Het moment was daar. Ik heb tien jaar kunnen leren. Een aantal spelers ken ik nog van in mijn eerste periode hier. De kinderen van toen zijn nu mannen geworden. Veel is er nog niet veranderd. Ik voel me zelfs niet nieuw hier. Ik kan niet wachten om hier opnieuw te spelen. Ik ga mijn beste doen tegen Arsenal zondag. Dank u wel.”

Zijn eerste uitje op het hoofdveld werd gevolgd door een officiële persconferentie voor audiovisuele media en geschreven pers. Een voorstelling op afstand, zonder media ter plaatse. In de Premier League nemen de topclubs nog altijd geen risico: fysiek contact tussen buitenstaanders en zijn spelersbubbel wordt er zoveel mogelijk beperkt.

Via Zoom vertelde Lukaku min of meer het verhaal dat hij deze week ook al aan de officiële website en op Chelsea TV heeft verteld. Over Drogba, over Italië , over zijn vaccinaties en over zijn rugnummer:

- “Ik laat mijn voeten spreken. Laat me hard werken en dan zullen we wel zien.”

- “Het draait allemaal om communicatie. Ik ben een open gast. De komende weken zal ik veel luisteren en veel vragen stellen. Bij de nationale ploeg spelen we het in hetzelfde systeem als Chelsea.”

- “Ik ben dubbel gevaccineerd. Ik heb risicopatiënten in de familie. Daarom ben ik extra voorzichtig.”

- “Mag ik het zeggen: ja ik heb het nummer 9 gekozen.”