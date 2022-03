Chelsea-fans reageren teleurgesteld op sancties: “Ze maken de club kapot”

Bundesliga Koen Casteels speelt zaterdag 220ste wedstrijd in Bundesliga en breekt record Daniel Van Buyten: “Hij is klaar om Neuer op te volgen bij Bayern”

Belgische voetbalmijlpaal morgen. In het Europa-Park Stadion van Freiburg zal Koen Casteels (29) met Wolfsburg namelijk voor de 220ste keer in actie komen in een Bundesliga-wedstrijd. Geen landgenoot deed hem dat ooit voor, de doelman verbreekt het record van Daniel Van Buyten. Wie ‘Duitsland’ en ‘doelman’ zegt, denkt uiteraard aan Jean-Marie Pfaff. Met hem en vader Guy Casteels blikken we vooruit op de historische match van onze nationale nummer 3.

