Chelsea blundert tot drie keer toe met documenten, PSG wil in beroep gaan nadat transfer Hakim Ziyech in extremis afketst

Serie A AC Malaise: hoe de Belgen mee kop­je-on­der gaan in het rode deel van Milaan

AC Malaise. De Italiaanse kampioen verkeert in crisis. Een ploeg zonder vertrouwen kreeg een pak slaag tegen Lazio (4-0) en zelfs Sassuolo (2-5). En de Belgen? Die gaan mee kopje-onder. Voor Charles De Ketelaere en co. is het een seizoen om snel te vergeten. Een inkijk.

30 januari