CEO voetbalbond Peter Bossaert in lijn met UEFA gekant tegen WK voetbal om de twee jaar: “Geen goed plan”

LaLiga Barcelona zakt steeds dieper weg, Koeman mag voorlopig blijven ondanks kritiek: “Moeten we met deze selectie dan Tiki-taka spelen?”

21 september FC Barcelona gaat een moeilijk seizoen tegemoet. Nadat het in de Champions League werd weggezet door Bayern, ontsnapte het nu ook aan een thuisnederlaag tegen laagvlieger Granada. De roep om het ontslag van Ronald Koeman wordt steeds luider. “Mijn positie in gevaar? Ik praat niet meer over mijn toekomst”, reageert de Nederlander. Volgens Spaanse media zou hij al zeker aanblijven tot komend weekend.