CEO Jesper Fredberg gaat geen enkel thema uit de weg: “Eerst was ik de gek die Slimani kocht en nu ben ik de gek die hem geen langdurig contract heeft gegeven”

KIJK. Angstaanja­gen­de beelden: Liverpool-spe­ler (17) zakt op veld in elkaar na stevige botsing

IJzingwekkende beelden uit de Youth League. Liverpool-speler Ben Doak (17) zakte na een botsing in een luchtduel plots in elkaar. Doak had minutenlang verzorging nodig, maar bleef gelukkig wel bij bewustzijn.