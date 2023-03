Casino Real tegen Barcelona: met welke kaarten speculeert Real Madrid vanavond in de Clásico?

EXCLUSIEF OP HLNVanavond zit u goed bij HLN. Abonnees kunnen gratis de Clásico bekijken, de heenmatch van de halve finale van de Spaanse beker tussen Real Madrid en FC Barcelona (21u). Een klassieker waarin Real sowieso zal speculeren. In Casino Real draait straks alles om een momentum. Wat staat er in Bernabéu echt allemaal op het spel?

Voor de croupier de Clásico op gang brengt, nog even deze dienstmededeling van Real-coach Carlo Ancelotti: “Hazard maakt het goed. Hij traint. Hij wil minuten maken en die kan hij krijgen in de volgende match.”

Was Ancelotti een sluwe mediamaker geweest, had hij bovenstaand zinnetje ongetwijfeld als een zeldzame update verpakt. Nieuws dat geen nieuws is, maar dat wel voldoende interesse kan wekken, zonder dat een kijker/lezer echt wijzer is geworden over de situatie van Hazard.

Ancelotti is niet de trainer die vaak diepgaande gesprekken voert met zijn spelers. Na de persconferentie van zijn trainer wist Hazard dus evenveel als die 29 andere keren dat hij dit seizoen op de bank zat. Slechts vier keer kwam hij eraf. In de pikorde is iedereen hem voorbij – tot youngster Álvaro Rodríguez toe. Uitgerangeerd.

Sporadisch gooit de Spaanse media zijn balletje nog eens in de roulette.

De timing van een vraag over Hazard gisteren hoeft niet te verbazen. Hij is immers een weerkerend onderwerp rond elke El Clásico. Bij Marca en bij die andere Madrileense sportkrant, AS. Omdat de oud-Rode Duivel sinds zijn komst in de zomer van 2019 in de klassieker tegen FC Barcelona nog geen enkele keer op het veld heeft gestaan. Donderdag kan de teller op tien komen te staan. Lange leegte.

Maar genoeg over Hazard. Die bladzijde is al een tijdje om. In Madrid draait het donderdag om een veel breder plaatje. Over een momentum dat in het voordeel van Real kan kantelen.

Half januari gaf FC Barcelona zijn voornaamste rivaal kletsen in de Supercopa (1-3). Aan Thibaut Courtois lag het die avond in Saoedi-Arabië niet. Pedri, Gavi, Robert Lewandowski en co demonstreerden. Een vermoeid Real onderging.

Zes weken na die schok liggen de jetons niet meer op dezelfde plaats.

Blessures

Aan Barcelona hangt er een corruptieluchtje, sinds uitkwam dat een ex-arbiter jaren op de payrol stond. En ook sportief is er wat veranderd. Barça is Europees uitgeschakeld, na twee felbevochten matchen tegen Man United. De kwaliteit van zijn voetbal is achteruit gegaan.

Pedri, Ousmane Dembele en Lewandowski ontbreken door blessure. En afgelopen weekend struikelde Barcelona bij Almeria. De lichaamstaal van coach Xavi evolueerde er gradueel van woede en frustratie naar pure wanhoop. Zonder Pedri is niets wat het lijkt bij Barça.

Real overtuigde evenmin tegen Atlético. Maar die geweldige comeback tegen Liverpool (2-5) in de Champions League heeft een vlammetje weer aangewakkerd.

In La Liga bedraagt de kloof nog altijd zeven punten. Maar in de Copa del Rey kan Real de leider wel eens kietelen – zo van: hier zijn we. In Bernabéu speelt straks een psychologisch voordeel, een mentale dreun.

Januari is een lange maand geweest voor de Champions League-winnaar. Maar wanneer de lentezon komt piepen, staat Real er doorgaans terug.

Enter Antonio Pintus. De Italiaanse conditiegoeroe speculeert graag berekend met de lichamelijke limieten van zijn spelers: de zweep erop tijdens de trainingen rond de jaarwisseling, het plezier enkele maanden later.

Casinostrategie die Real straks nog minstens een prijs zou moeten opleveren.

De kaart Hazard houdt Ancelotti wellicht op zak.

