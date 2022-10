Carlo Ancelotti met bemoedigend nieuws over Thibaut Courtois: “Het gaat al beter met hem”

Voetbal Gonzalo Higuain hangt na seizoen schoenen aan de haak: “Tijd is gekomen om afscheid te nemen”

Gonzalo Higuain, die in het verleden onder meer speelde voor Real Madrid, Napoli en Juventus, heeft aangekondigd dat hij aan het einde van het seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) met zijn club Inter Miami stopt met profvoetbal. “De dag is gekomen om afscheid te nemen van het voetbal, dat me zoveel heeft gegeven”, zei hij.

3 oktober