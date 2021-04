Carlo Ancelotti dacht dat Super League een grap was: “Ze waren verkeerd”

De 61-jarige Ancelotti trainde in zijn lange carrière onder meer Juventus, AC Milan, Chelsea en Real Madrid, vier clubs die tot de stichtende leden van de Super League zouden horen. Volgens de Italiaan schatten de initiatiefnemers het project helemaal fout in.

“Ze wilden een competitie starten waarin prestaties niet de basis vormen. Dat is voor mij onaanvaardbaar. In onze cultuur word je geboren met de wetenschap dat een beloning volgt als je presteert. Als je goed kan voetballen, word je prof. Ben je niet goed, dan word je geen prof. Sterke teams winnen en spelen in de beste competities. Dit is waar zij geen rekening mee hebben gehouden.”

Ancelotti noemt de actie van de twaalf clubs “verkeerd”. “Ze hielden geen rekening met de mening van de spelers, de managers of de supporters. Voor elke voetbalsupporter was het een rare dag, een verrassing. We hadden de voorbije maanden wel iets horen waaien over een Super League maar ik was er steeds van overtuigd dat het niet zou gebeuren. Wat kan ik nog zeggen? Ze waren verkeerd.”