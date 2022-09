Carl Hoefkens verrast: “Waar ik deze stunt plaats? Onder de zege op OHL”

“Of ik vooraf aan dit scenario had durven denken? Eigenlijk wel.” Carl Hoefkens glimlachte eens - de 0-4 was een klein uur oud. “In de aanloop naar een wedstrijd maak je plannen. En je hoopt dat je spelers die ongelooflijk goed uitvoeren. Als dat dan ook blijkt te lukken en alle puzzelstukken vallen in elkaar, dan weet je dat er iets mogelijk is. Kijk, ik was vooraf overtuigd dat we hier een resultaat konden neerzetten. Maar dat het zó uitgesproken zou zijn, dát had ik niet verwacht.”

0-4, dames en heren. Op FC Porto. Een vaste klant op dit podium, veelal een ploeg die pas in de knock-outfase van de Champions League sneuvelt. Maar ondanks de ferme stunt van Club, ging Hoefkens niet als een uitzinnige tekeer. Geen vreugdesprongen. Laat staan dat hij op zijn knieën over de grasmat gleed. Of op zijn buik, zoals Overmars destijds, na de zege van Ajax op Juventus. “Ik probeer heel bewust zoveel mogelijk mijn echte emoties achterwege te laten. Omdat er veel kan gebeuren, als je als coach te euforisch bent. Ik wil heel bewust kijken naar hoe mijn spelers reageren, wat mijn staf doet, hoe de mensen in het stadion zich gedragen. Dat zijn heel belangrijke momenten, en dingen waar je op kan inspelen.” Maar wanneer komt de ontlading dan bij Hoefkens? “In de kleedkamer”, grijnsde hij.

Als assistent van Clement ging hij al mee winnen op Leipzig. En hield hij PSG in bedwang. Maar 0-4 winnen op Porto als hoofdcoach is nog iets anders. “Waar ik deze stunt plaats? Onder de overwinning in Leuven”, verraste Hoefkens. “Waarom? Omdat die zege héél belangrijk was. Voor het geloof. Maar ook omdat ik toen nog vragen had of wij deze tactische dingen wel konden uitvoeren. Daar, in Leuven, is de bevestiging gekomen. En sindsdien zijn we bezig aan een ongelooflijk reeks. Weet je, het oprechte geloof van mijn groep doet me veel plezier. Ze doen niet alsof ze geloven in een stunt, ze willen net als ik élke match winnen. Misschien is het dan ook niet echt een stunt, als je zelf alles zo goed doet...”

De wissel van Sylla

Er één specifieke speler uithalen en bewieroken, wilde Hoefkens niet doen. Uitleg geven waarom hij Sylla naar de kant haalde wel. “Hij flirtte met een tweede geel. Dat hij vervolgens te traag van het veld stapt en in het gras trapt, is wel een item. Hij had daarvoor zomeer zijn tweede gele kaart kunnen krijgen. En dan breng je de overwinning in het gevaar. Ook al ben ik ergens blij dat hij ontgoocheld was, dat moet in de toekomst anders. Het neemt niet weg dat zijn lef en de stappen die hij reeds gezet heeft, bijzonder knap zijn.”

