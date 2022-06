Burnley wil Kompany eerstdaags aankondigen, z’n technische staf zal er zeer paars-wit uitzien

Rode Duivels Batshuayi is z’n blitse zelve bij aankomst in het Cardiff City Stadium

De Rode Duivels speelden 1-1 in het Cardiff City Stadium van Wales. De Belg met het meeste bekijks bij aankomst, was - niet geheel verrassend - Michy Batshuayi. De spits droeg een opvallende zonnebril en koptelefoon terwijl hij door de tunnel van het stadion in Wales stapte. Batshuayi stond overigens opnieuw in de basis, maar kon net als zijn ploegmaats niet overtuigen.

11 juni