Burnley maakt zich geen zorgen over komst Kompany, die oude bekenden Bellamy en Davies aan z’n staf zou willen toevoegen

Nations League NATIONS LEAGUE. Frankrijk de boot in tegen Denemarken maar blessure Mbappé zorgt voor meeste kopzorgen - Engeland onderuit bij Hongarije

Ook in andere groepen is de Nations League op gang getrapt. Frankrijk ging meteen in eigen huis onderuit tegen Denemarken. Wat het allemaal nog erger maakte: Didier Deschamps zag Raphaël Varane maar vooral ook Kylian Mbappé uitvallen. Ralf Rangnick beleefde een droomdebuut bij Oostenrijk door met 0-3 te gaan winnen in Kroatië.

4 juni