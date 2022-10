Buitenlandse pers looft Club en “briljante” Mignolet: “Dat een team met zo’n budget zich kwalificeert, geeft ons weer vertrouwen in de Champions League”

L’Équipe: “Mignolet was van begin tot eind briljant”

“Club Brugge heeft zijn ticket voor de achtste finales voor een groot deel te danken aan Simon Mignolet, die woensdag van begin tot eind briljant was”, schrijft L’Équipe. “Hij was beslissend vanaf het eerste kwartier, zo redde hij verschillende pogingen van Griezmann en hield hij in het slot Morata en Cunha van een doelpunt. Ook was hij betrokken bij de actie die een penalty voor Club Brugge opleverde. Al werd die uiteindelijk geannuleerd na tussenkomst van de VAR.”

Mundo Deportivo: “Club Brugge geeft ons weer vertrouwen in de Champions League”

Mundo Deportivo vindt het een “geruststelling” dat Club Brugge zich wist te kwalificeren. “Hun budget is lichtjaren verwijderd van dat van de giganten in de Champions League. Maar toch kunnen ze presteren in de beste clubcompetitie ter wereld, dankzij een goede teamspirit en de kunde om onbekende spelers aan te trekken, die op het hoogste niveau bepalend zijn. Dit geeft ons weer een beetje vertrouwen in een competitie als de Champions League, want de voorbije jaren waren er door de dominantie van de rijke clubs steeds minder verrassingen.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Gazzetta: “Hoefkens toonde dat hij niet onvoorbereid was”

“Vier matchen, tien punten en nog geen enkele tegengoal. Club Brugge zette zijn Europese verhaal verder in het Wanda Metropolitano”, aldus La Gazzetta dello Sport. “De Belgen hadden het in het eerste halfuur wel lastig met de aanvallen van Griezmann en zijn compagnons. Hoefkens toonde dat hij niet onvoorbereid was, verving Skov Olsen en koos voor een 4-4-2. Club hield stand en pakte een belangrijk punt.”

Marca: “Atlético botst op Mignolet en eigen inefficiëntie”

“Atlético Madrid speelde een betere match, maar botste op Mignolet en zijn eigen inefficiëntie”, valt in Marca te lezen. “Het was niet verwonderlijk dat Mignolet die voorlaatste kans in het gezicht kreeg. Atlético kon opnieuw niet scoren (voor de derde keer op rij in de Champions League, red.), voor rust werden ze gered door de VAR. Een nutteloos gelijkspel voor Atlético, Club Brugge had aan het punt genoeg om zich te kwalificeren.”

Volledig scherm © ANP / EPA

AD: “De VAR behoedde de ref voor een grote fout”

“VAR Dennis Higler voorkomt flater van arbiter Danny Makkelie”, kopt AD. Het Nederlandse dagblad zag hoe Club Brugge “zich verrassend kwalificeerde” en dat “Mignolet niet te passeren bleek”, maar onze noorderburen leggen vooral de focus op de Nederlandse scheidsrechter. “Hij werd door Dennis Higler behoed voor een grote fout. Makkelie gaf de Belgen vlak voor rust een penalty, maar werd door zijn attente VAR naar het scherm geroepen. Uit de herhaling bleek dat Buchanen eerst zelf Molina raakte. Dat merkte Higler ook op en na het zien van de beelden was Makkelie snel overtuigd.” Jan Mulder en Marc Degryse hadden een verschillende mening over de strafschopfase.

Volledig scherm © ANP / EPA