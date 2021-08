Buffalo’s met glansprestatie naar groepsfase van de Conference League: dit Gent smaakt naar meer

Conference LeagueAA Gent gaat dan toch door naar de groepsfase van de Conference League. Na het 0-1-verlies in de heenmatch wonnen de Buffalo’s in eigen stadion overtuigend met 3-0 van het Poolse Rakow. Het waren Tissoudali, Vadis en De Sart die de verlossende doelpunten maakten voor de thuisploeg.

Rakow Czestochowa had in vijf wedstrijden in de voorrondes van de Conference League niet één doelpunt geïncasseerd, maar in de Ghelamco Arena kregen de Polen er drie om de oren. AA Gent heeft met de groepsfase van de Conference League zijn eerste doel van het seizoen bereikt. Voor de vijfde keer in zeven jaar gaat AA Gent naar de Europese poules. De manier waarop de Buffalo’s hun zege bevochten, doet ook het beste verhopen voor de competitie, waarin zondag Club Brugge al over de vloer komt voor de ‘Slag om Vlaanderen’.

Toch even schrikken: er was amper een minuut gespeeld, toen de hele Gentse defensie Rundic uit het oog verloor op een vrijschop van Cebula. Er was een uitstekende save van Sinan Bolat nodig om AA Gent voor een vroege achterstand te behoeden.

Volledig scherm © BELGA

De Buffalo’s waren meteen wakker. Met veel drive en prima combinaties eisten zij de bal op. Vaak liepen ze vast in de versterkte Poolse defensie, tot Tarik Tissoudali een eerste keer iets fraais uit zijn voeten toverde. De Nederlander kapte zich voorbij zijn tegenstander, maar alleen voor doel mikte hij de bal binnen het bereik van doelman Kovacevic. Onthoud de naam van die Bosnische keeper, want ondanks de 3-0 eiste hij een hoofdrol op.

Tissoudali dreigde nog een keer, maar deze keer week zijn poging in een bos van Poolse benen af in hoekschop. Dan maar via een individuele actie, dacht Castro-Montes: hij rolde de hele defensie op, maar Depoitre kon net niet afwerken.

Volledig scherm Laurent Depoitre en Tarik Tissoudali. © BELGA

Gent bleef domineren met goed voetbal, de laatste tien minuten voor rust groeiden uit tot een echte belegering. Kun beging zuiver handspel op een voorzet van Nurio. Altijd strafschop, maar de Azerbeidzjaanse ref Aghayev deed zijn job niet. Tissoudali devieerde een bal knap naar de hoek, maar Kovacevic redde met een uitstekende reflex. Depoitre probeerde het met een geplaatste kopbal, maar weer pakte Kovacevic uit met een knappe save. Na een uitstekende doorsteekpass van Ngadeu haalde Depoitre gevat uit, maar deze keer pakte die dekselse Bosnische doelman uit met een heuse wereldsave.

Op slag van rust kreeg AA Gent toch wat het verdiende. Kums verstuurde een voorzet op de stropdas van Depoitre, die gepast Tissoudali bediende. Tegen zijn inlegger had zelfs Kovacevic geen verhaal. De Gentse fans gingen uit hun dak, de Ghelamco Arena daverde.

U merkt het: de naam van Laurent Depoitre valt vaak in dit verhaal. Na een jaar vol blessureleed hadden velen ‘Lolo’ al afgeschreven, maar gisteravond woog hij enorm op de Poolse defensie. Depoitre knokte voor elke bal en elke meter, hij won duels over de grond en in de lucht. Vorige week - na de heenwedstrijd in Polen - verkondigde hij al dat hij enkel nog matchritme nodig had. Als Depoitre deze lijn kan doortrekken, wordt hij misschien wel de belangrijkste offensieve aanwinst van de Buffalo’s, na dat seizoen vol ellende.

Maar met één goal was AA Gent er dus nog niet. De Sart kwam na de rust in de ploeg voor de geblesseerde Hjulsager, waardoor Odjidja weer op de tien mocht gaan spelen. Gent bleef aanvallen, terwijl Rakow er tijdrekkend alles aan deed om het ritme uit de wedstrijd te halen. Twintig minuten voor tijd volgde voor Gent de verlossing. Depoitre won zijn duel en legde af voor Odjidja, die de bal van buiten de rechthoek verschroeiend in de verste hoek krulde. Twee minuten later gingen de boeken toe, toen De Sart met een streep de 3-0 aantekende. Odjidja, Tissoudali en Depoitre kregen hun applauswissel, de Ghelamco Arena juichte hen luidkeels toe. Kovacevic hield Chakvetadze nog van de 4-0.

