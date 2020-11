Buenos Aires en Napoli in tranen geplengd bij afscheid van hún voetbalicoon: “Diego was een superheld”

VoetbalEen Argentijn die God was in Napels. Hoewel de hele wereld weent om Diego Maradona, is het verdriet op twee plaatsen - duizenden kilometers van elkaar verwijderd, maar nu dichter dan ooit - nog vele malen groter. Corona is er voor even een voetnoot. “We blijven Diego’s naam roepen. Vergeten doen we hem nooit.”