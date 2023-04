Buchanan op weg naar Inter, Club Brugge vangt ongeveer 15 miljoen euro

KIJK. Buchanan knalt op de lat in de Champions League-match tegen Leverkusen

De modestad lonkt - na Charles De Ketelaere verhuist ook Tajon Buchanan straks nagenoeg zeker naar Milaan. Champions League-halve finalist Inter bereikte reeds een akkoord met de Canadese international van Club Brugge, dat ook op zijn beurt rond is met de Nerazzurri. Als alles volgens plan verloopt, maakt het ene blauw-zwart na dit seizoen ongeveer 15 miljoen euro over aan het andere. Buchanan zelf wou ondanks een matig seizoen deze zomer absoluut de stap zetten naar een topcompetitie en krijgt zo zijn zin.

Van een princiepsakkoord of handtekeningen is momenteel nog geen sprake, wel zijn alle partijen mondeling rond wat de overgang van Buchanan betreft. Behoudens verrassingen vangt Club zo een eerste aanzienlijk bedrag deze zomer. Verwacht wordt dat ook Noa Lang na drie seizoenen Brugge de stap zet naar een G5-competitie. Transfers die richtinggevend zullen zijn voor de aankooppolitiek van Club Brugge, die deze zomer meer dan de voorbije jaren beïnvloed zal worden door wat er in het laatje komt.

Buchanan stond al een tijdje op de shortlist van Inter. In competitieverband bleef hij in zijn eerste volledige seizoen bij Club flink onder de radar, maar op het allerhoogste niveau blonk hij wel uit. Dat was zo op het WK in het shirt van Canada, maar meer nog in de Champions League voor nieuwjaar. Vooral in de thuiswedstrijd tegen Atlético, toen Inter op de tribunes in Jan Breydel zat, etaleerde de vleugelspeler zijn kunnen.

Volledig scherm Buchanan op het veld van KV Mechelen, waar hij voorlopig een laatste keer in de basis stond. © Photo News

Vervanger Dumfries?

Club betaalde in de zomer van 2021 ruim zes miljoen euro voor Buchanan, die met een half seizoen vertraging de stap zette van de Amerikaanse MLS. Zijn verkoop levert hen straks bijna tien miljoen euro op. In het Stadio Guiseppe Meazza wordt Buchanan vooral als wingback op rechts gezien. Op die positie is het de bedoeling dat Nederlands international Denzel Dumfries voor een groot bedrag richting de Premier League vertrekt. Onder meer Chelsea en Man United tonen wat dat betreft concrete belangstelling. Inter is genoodzaakt te cashen en richt zich op inkomend vlak op jonge, talentvolle spelers met het oog op een doorverkoop, zo bevestigde voorzitter Steven Zhang onlangs tegenover Italiaanse media. Buchanan past perfect in dat plaatje. Afwachten of hij als rechtstreekse vervanger van Dumfries aanzien wordt. Of als Inter bij diens vertrek nóg een extra versterking inlijft op rechts.

Inter staat momenteel in de halve finales van de Champions League én is in de Serie A in een felle strijd om een ticket voor die Champions League verwikkeld. Een slechte afloop in beiden zou de weinig gunstige financiële positie van de Milanese club geen deugd doen, toch lijkt ook dat de overgang van Buchanan niet in de weg te staan. In afwachting van de afronding van zijn transfer, doet de Canadees er goed aan om in play-off 1 nog eens alles uit de kast te halen.

Beproefd recept

Als de verwachte transfer straks effectief voltooid wordt, scoort Club andermaal met een beproefd recept. Jonge spelers één à twee seizoenen onder meer in de Champions League laten rijpen om ze vervolgens met meerwaarde te verkopen. Na een al bij al mislukt seizoen wordt dat nóg meer de insteek tijdens de komende transferperiodes, waarin hoge aankoopsommen of lonen als die van Yaremchuk of Boyata nagenoeg uitgesloten zullen zijn.

Volledig scherm © BELGA