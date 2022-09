Broer Paul Pogba plooit en geeft toe dat hij video met dreigementen maakte over z’n broer en Kylian Mbappé

Champions League Een woelige day after voor Club Brugge: spelers­groep landt na ommetje in Zaventem toch in Oostende

De terugvlucht verliep niet hélemaal volgens plan - in plaats van te landen in Oostende werd het Zaventem om dan toch opnieuw op te stijgen richting kust - maar was ongetwijfeld wel fijn. Want 0-4 in Porto, dat speel je niet elke dag klaar. Gisteravond trok een deel nog even - rustig - naar de bar. Vanaken: “We hebben er wel even van genoten, ja. Want dit is een grote uitslag. Historisch.”

14 september