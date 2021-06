Britse pers voelt Mourinho nog eens aan de tand over Hazard: “Eden is een geweldige speler, maar hij teert vooral op z'n talent”

Voetbal Waarom Eden Hazard in het beste elftal aller tijden van José Mourinho staat: “Als het gevoel goed zit, vertel je lieve zaken over elkaar”

14:54 Op een barbecue in zijn achtertuin zal Eden Hazard zijn oud-trainer niet snel uitnodigen: daarvoor liggen zijn karakter en dat van José Mourinho te ver uiteen. Toch is de onmogelijke band gebleven. In de beste elf waarmee hij ooit heeft samengewerkt, heeft The Special One in zijn voorlijn een plaats gereserveerd voor de Rode Duivel. Naast Didier Drogba en Cristiano Ronaldo. Een long read over afstoten en aantrekken.