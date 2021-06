Brilscore op Wembley: Engeland stelt teleur in Britse derby tegen dappere Schotten

Hoogspanning op Wembley, waar de langverwachte ‘oldest rivalry’ opnieuw tot leven kwam. Voor het eerst sinds 1996 stond het kleine Schotland op een eindtoernooi tegenover de ‘Auld Enemy’ - outsider Engeland, dat mits een overwinning meteen naar de volgende ronde mocht.

Gutsende regen, boegeroep en fluitconcerten tijdens de ‘Flower of Scotland’ en ‘God save the Queen’. 25.000 uitgelaten Britse fans op de tribunes van de mythische thuisbasis van ons voetbal. Nog véél meer in de Londense binnenstad, voor de gelegenheid ingenomen door een indrukwekkende infanterie van de Schotse Tartan Army. England vs. Scotland was ‘the game they’ve all been waiting for’. Andere koek dan de eerder gespeelde zaadpartijtjes. Eentje waarin KVO-verdediger Jack Hendry moest toekijken: hij moest wijken voor sterkhouder McTominay, die een rij achteruit werd geschoven.

Volledig scherm © AFP

‘We respecteren Engeland, maar we vrezen ze niet’, liet Schotland-manager Steve Clarke in de aanloop van de 115de derby optekenen. Geen holle woorden, zo bleek. Na vier minuten had Adams de score tijdens een zinderende beginfase moeten openen, maar het been van Stones lag in de weg. De Engelsen kregen ook hun wenkende kans - diezelfde Stones trof na tien minuten van dichtbij de paal.

’t Was één en al genieten: nog eens Kane voor Engeland en McTominay en O’Donnell voor Schotland kwamen in het openingshalfuur dicht bij een goal. De Schotten moesten niet onderdoen voor de grote broer, integendeel. Ze deden het fantastisch. Onder het goedkeurend oog van Sir Alex Ferguson. ’Fire in the belly, ice in the brains’. Het plan van Clarke klopte, alleen een verdiende goal ontbrak. Aan de overkant gaven de vedetten en de Yorkshire Pirlo niet thuis.

Engeland schakelde een versnelling hoger bij de start van de tweede helft, de Schotten hielden evenwel goed stand. Onder impuls van aanvoerder Robertson bleven ook zij opzetten. Dykes en Adams kwamen er steeds dichterbij - elektriciteit in de lucht boven Wembley. Niet de 22.500 Engelsen lieten zich horen, wél de 2.500 Schotten.

Volledig scherm © AFP

Southgate greep in: Foden out, Grealish in. Even later een onzichtbare Kane eraf voor Rashford. Het haalde niets uit. Sterling claimde een penalty na een licht contact met Robertson, maar de ref nam de juiste beslissing. In de geest van de wedstrijd. Met dertien minuten op de klok was de volgende grote kans wéér voor de Schotten - Adams miste zijn vluchtschot aan de tweede paal. Clarke wisselde een spits voor een spits. In de absolute slotfase volgde nog een uiterst heet stan

Schotland greep gisteravond op indrukwekkende wijze de laatste strohalm - een zege tegen Kroatië is straks een must. De Engelsen moeten op hun beurt vol aan de bak tegen Tsjechië met het oog op groepswinst. In dat geval blijven ze op Wembley, weliswaar tegen de nummer 2 uit de poule des doods, die van Frankrijk, Duitsland en Portugal.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.