Brazilië drie dagen in rouw na dood Pelé (82): kist voetballegende komt op veld van ex-club, daarna rondgedragen langs huis nog levende moeder

VoetbalBrazilië is in rouw. Edson Arantes do Nascimento, kortweg Pelé, is op 82-jarige leeftijd overleden. De drievoudig wereldkampioen, door velen tot het kransje beste voetballers ooit gerekend, leed aan darmkanker. De officiële doodsoorzaak is volgens het Albert Einstein ziekenhuis, waar Pelé behandeld werd in Sao Paulo, het falen van meerdere organen. “Alles hebben we aan jou te danken. We houden oneindig veel van je. Rust in vrede”, aldus zijn dochter Kely op Instagram. Het Christusbeeld in Rio de Janeiro kleurt groen-geel ter nagedachtenis van de Braziliaan, die maandag herdacht wordt in het stadion van Santos FC, de club waar hij bijna heel zijn carrière speelde. In Brazilië is een periode van drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

KIJK. In Rio de Janeiro licht het Christusbeeld op in de kleuren van Brazilië

Waar velen de laatste dagen voor vreesden is uitgekomen: Pelé is niet meer. De Braziliaan, die met zijn land drie keer wereldkampioen werd, is overleden aan de gevolgen van darmkanker. Het lichaam van Pelé zal maandagochtend lokale tijd vanuit het ziekenhuis worden overgebracht naar Santos, een kustplaats op zo’n 70 kilometer ten zuiden van São Paulo. “De herdenkingsdienst van de grootste voetballer aller tijden zal plaatsvinden in het Urbano Caldeira-stadion, in de wijk Vila Belmiro, waar hij de wereld versteld deed staan”, aldus voetbalclub Santos FC in een verklaring. De kist van Pelé komt daar op de middenstip te staan, waar bezoekers 24 uur lang eer kunnen bewijzen aan de voetballegende.

Op dinsdag wordt de kist dan door de straten van Santos gereden. De route loopt ook langs het huis van de 100-jarige nog levende moeder van Pelé. Na de optocht wordt de Braziliaan in besloten kring begraven.

Volledig scherm Het stadion Vila Belmiro van Santos waar fans afscheid zullen kunnen nemen van Pelé. © AFP

Bij de oud-voetballer werd vorig jaar darmkanker vastgesteld. Pelé onderging in september 2021 een operatie waarbij een tumor werd verwijderd en lag daarna geruime tijd in het ziekenhuis. Hij keerde daar sindsdien regelmatig terug voor behandelingen. In de loop van het voorbije WK werd Pelé ook weer opgenomen in het Albert Einstein-ziekenhuis.

Volledig scherm Het Christusbeeld in Rio de Janeiro licht op ter nagedachtenis aan Pelé. © Twitter/PN

Braziliaanse media meldden toen al dat Pelé te maken had met uitzaaiingen van kanker in zijn lichaam, hoewel de familie van de oud-topvoetballer de zorgen nog probeerde weg te nemen. Chemotherapie sloeg bij Pelé echter niet meer aan en de Braziliaan kreeg vanaf dat moment nog palliatieve zorg om te zorgen dat hij zo min mogelijk pijn had.

Vanuit de gehele voetbalwereld kwam steun voor Pelé, van onder anderen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé. Ook ontrolden Braziliaanse voetbalfans voor de aftrap van de laatste groepswedstrijd op het WK in Qatar tegen Kameroen een groot spandoek met daarop de tekst Pelé, get well soon. Die tekst stond ook geprojecteerd op een groot gebouw in Doha.

Drie dagen van nationale rouw

In Brazilië is een periode van drie dagen van nationale rouw afgekondigd wegens de dood van Pelé. De regering van president Jair Bolsonaro noemt Pelé “een geweldige Braziliaan, die de reputatie van het land overal waar hij kwam een boost gaf”. Op zijn eigen Twitteraccount schrijft Bolsonaro, die nog slechts enkele dagen president van Brazilië is, dat Pelé “Brazilië in de hele wereld beroemd maakte”. Ook vindt hij dat Pelé “voetbal verhief tot een kunstvorm”.

1.279 doelpunten

Pelé groeide als voetballer in de jaren 50, 60 en 70 uit tot een voetballegende. De Braziliaan, die in 2000 door de wereldvoetbalbond FIFA samen met Diego Maradona werd uitgeroepen tot speler van de (vorige) eeuw, werd met zijn land in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen en is volgens velen de grootste speler die het Braziliaanse voetbal ooit voortbracht. Hij speelde - op een Amerikaanse uitstap bij New York Cosmos in de nadagen van zijn carrière na - altijd voor voor Santos FC. Voor die ploeg én de Braziliaanse Seleçao scoorde hij “meer dan 1.000 doelpunten”. Officieel staat zijn teller op 1.279 goals in 1.363 wedstrijden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm In Brazilië wordt er emotioneel afscheid genomen van Pelé. © AFP

Volledig scherm In Brazilië wordt er afscheid genomen van Pelé. © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. In 2 minuten samengevat: het rijke leven van voetballegende Pelé (82)

KIJK OOK. Dit zijn de laatste beelden die we zagen van Pelé: zijn hele familie stond hem bij in het ziekenhuis tijdens de kerstdagen

Op 25 november 2019, de dag van het overlijden van Diego Maradona, postte Pelé nog dat hij “hoopt op een dag samen een balletje te kunnen trappen in de hemel." Die dag is aangebroken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Een muurcollage in Sao Paulo. © REUTERS

Volledig scherm Het laatste beeld dat dochter Kely op Instagram plaatste, met als onderschrift: “Alles hebben we aan jou te danken. We houden oneindig veel van je. Rust in vrede” © Instagram

Volledig scherm Pelé overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van darmkanker. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS