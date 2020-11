Brazilië boekt zonder Neymar zuinige zege tegen Venezuela, Vidal pakt uit met wondermooie goal

Antwerp De maat is vol: harde kern Antwerp spuwt Lamkel Zé uit

8:08 Trop is te veel. Didier Lamkel Zé, enfant terrible van R. Antwerp FC, lijkt het nu definitief verkorven te hebben bij de Great Old. Voor de sfeergroep ‘Antwerp Dynamite - AD14' is het nu echt genoeg geweest met de Kameroener. De groep hing gisteren twee spandoeken op, één aan het stadion, één aan het rondpunt, vlak tegenover Lamkel Zé’s appartement. Kwestie dat hij de boodschap zeker zou meekrijgen. En die viel niet mis te verstaan: ‘Niemand boven onze club, LZ buiten’ en ‘Va te faire foutre Didier’ (Rot op Didier) stond erop. “Na alle fratsen van Didier was gisteren de druppel die de emmer deed overlopen”, klonk het nog bij de sfeergroep. Lamkel Zé leek eerder nog weg te komen met z’n bezoekje aan een wedstrijd van aartsrivaal Beerschot, maar zijn uitlatingen richting Ivan Leko waren er duidelijk te veel aan voor de Antwerpse harde kern.