Braziliaanse ex-spits Romario (57) met darminfectie in ziekenhuis

Lukaku speelt poker met Juventus: Inter kan ‘Big Rom’ plots niet meer bereiken

Zou het toeval zijn dat de Gazzetta dello Sport vol voor de aanval kiest tegen Sebastien Ledure, de advocaat van Romelu Lukaku? In de laatste rechte lijn van een transfersoap zorgt de radiostilte in het kamp van ‘Big Rom’ (30) plots voor paniek. Tekent-ie nu bij Inter of tekent-ie niet? Enter Juventus…