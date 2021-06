Het valt onze chef voetbal op hoe ontspannen de Rode Duivels de EK-voorbereiding hebben aangevat: “De ‘ambiance’ kan een toernooi maken of kraken”

Rode DuivelsEen nieuwe fase in de voorbereiding op het EK is aangebroken, met twee oefenduels in vier dagen. Vanavond Griekenland, zondag Kroatië. Het wordt al iets spannender. Benieuwd of we de goede luim van de afgelopen dagen terugzien in het spel van de Rode Duivels. Onze chef voetbal: “Iedereen is blij en enthousiast. Just fun. Dat was drie jaar geleden ook zo in Rusland.”