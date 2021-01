Bondsvoorzitter Mehdi Bayat mikt op zitje in Uitvoerend Comité UEFA

Gouden Schoen Moet Marc Degryse coach worden bij de Red Flames? “De Caigny heeft het goed gedaan, maar qua klasse en talent is Wullaert de beste speelster”

12 januari Jan Mulder (in de rol van presentator), chef voetbal Stephan Keygnaert en huisanalist Marc Degryse namen in een speciale Gouden Schoen-aflevering van ‘Top of the League’ 10 stellingen onder de loep. Stelling 3: Marc Degryse wil voor één dag bondscoach van de Red Flames zijn?