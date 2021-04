Bondscoach Zweden ziet Zlatan op WK in Qatar: “Als hij fit en gemotiveerd is, waarom niet?”

VoetbalKrijgen we Zlatan Ibrahimovic te zien op het WK voetbal in Qatar volgend jaar? Zweeds bondscoach Jan Andersson houdt de deur alvast open. “Hij traint met het verlangen van een kind.”

Zlatan Ibrahimovic kondigde in 2016 z'n afscheid aan bij de Zweedse nationale ploeg, maar in maart dit jaar keerde hij terug uit ‘interlandpensioen’. Ibrahimovic werd al opgeroepen voor enkele WK-kwalificatieduels en ook voor het EK van komende zomer lijkt de 39-jarige spits een zekerheid. Maar hoe staan de zaken er voor met oog op het wereldkampioenschap van volgend jaar in Qatar?

“Als hij fit en gemotiveerd is, waarom niet?”, houdt bondscoach Jan Andersson alle opties open in gesprek met Fotbollskanalen. “Zlatan is een unieke speler. Hij traint nog steeds met het verlangen van een kind en hij haalt nog steeds een hoog niveau.” Toch wil Andersson nog geen voorbarige uitspraken doen. “We moeten het stap voor stap bekijken, het WK is pas over anderhalf jaar. Eerst focussen we op het EK, dan maken we de evaluatie.”

Natuurlijk moet Zweden zich eerst nog plaatsen voor het WK. Tot dusver kwam Ibrahimovic enkel in actie op de Wereldbekers van 2002 en 2006, op geen van beide toernooien kwam hij tot scoren. In 2010 en 2014 wist Zweden zich niet te kwalificeren. In 2018 wél, maar toen had Ibrahimovic al afscheid genomen van de nationale ploeg.

Volledig scherm © EPA