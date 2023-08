Bondscoach van nationale vrouwenvoetbalteam VS neemt ontslag na teleurstellend WK

Falende toplanden, grote stunts en Nederland favoriet: wat we geleerd hebben uit de poulefase van het WK voor vrouwen

Met bittere tranen, na een puntendeling tegen Korea (1-1), sloot Duitsland gisteren haar poulefase af op het WK voetbal voor vrouwen. Net als voor de Mannschaft in Qatar vorig jaar zit hun WK er zo al na de eerste ronde op. En dat was niet de enige verrassing die het WK down under in petto had.