Bondscoach Serneels houdt deur wagenwijd open voor Odeurs: “Bal ligt in haar kamp”

Red FlamesDe Flames hebben vier doelvrouwen in de selectie voor de Spaanse stage. Bastiaen is de tweede keeper van PSV en Lichtfus van Dijon. Het is duidelijk dat bondscoach Serneels naast zijn twee A-keepers, Evrard van Gent en Lemey van Sassuolo, in zijn selectie plaats heeft voor de beste Justien Odeurs. “Dit is geen afgesloten hoofdstuk.”

Odeurs wil niet meer spelen voor de Flames. Ze maakte dat drie weken geleden bekend. De mentale belasting was te zwaar. Ze werd niet geselecteerd in oktober 2021 en daarna, tegen Albanië en Polen, zat ze op de bank. Odeurs wil zich nu focussen op Anderlecht. Door de Flames zit ze met te veel twijfels en onrust in haar hoofd.

Ze zal met die beslissing Ives Serneels zeker verrast hebben. Op de persconferentie vertelde de bondscoach hoe een gelijkaardige situatie, jaren geleden, met Laura De Neve afliep. Die bleef toen twee jaar aan de kant. Daarna was een fitte De Neve telkens van de partij.

“Ik heb Laura toen exact hetzelfde gezegd. De dag dat het anders aanvoelt voor jou mag je me bellen.”

Drie weken geleden zei Serneels al dat de bal in het kamp van Odeurs ligt. Vandaag herhaalde hij: “Dit is geen afgesloten hoofdstuk.” De deur staat wagenwijd open voor Odeurs.

Volledig scherm Odeurs. © BELGA

Bondscoach Serneels gaat met 28 speelsters naar Spanje. Zes van hen spelen eerst nog een wedstrijd met de U23 tegen Spanje in Tubize. Op 18 februari is de A-groep compleet. Met de beperkte selectie spelen de Flames eerst tegen Slovakije op de Pinatar Cup. Daarna zijn er nog twee wedstrijden met Schotland en Rusland of Polen als mogelijke tegenstanders.

Met 42 voor 23 EK-plekjes

“Momenteel zijn er zo’n 42 speelsters die wij van zeer dichtbij volgen. Zij komen allemaal in aanmerking voor de selectie van 23.” Ook de geblesseerden Dhont, Van Kerkhoven en Missipo kunnen nog naar het EK. “Maandag hebben we hun situatie besproken met de medische staf en de fysical coaches. Zij zitten alle drie redelijk op schema.” Zelfs Kassie Missipo hoeft niet te wanhopen. Al heeft zij niet eens een club. “Blijf kalm Kassie, heb ik haar eerder gezegd. Waar sta je in mei, juni? Dat is van belang.” Zelfs zonder club en wedstrijdritme: met een goed individueel programma en nog voldoende wedstrijden en training met de Flames kan het nog.

De echte voorbereiding van de Flames op het EK in Engeland begint half mei met een eerste kamp. Vanaf half juni worden er nog drie of vier vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Op 4 juli vertrekt de selectie naar Engeland. Hun basiskamp is in Wigan. De eerste match spelen ze op 10 juli in Manchester tegen IJsland.

Volledig scherm Ives Serneels. © BELGA