Bondscoach Roberto Martínez vol lof over Everton-aanwinst Amadou Onana: “Lijkt op een jonge Patrick Vieira”

Onana werd door Martínez al bij de Rode Duivels gehaald. De middenvelder maakte in mei zijn debuut in de Nations League-zeperd tegen Nederland. De Spanjaard noemt de ranke middenvelder “een interessante speler” in een gesprek met Sky Sports.

“We hebben het over een 20-jarige speler die waarschijnlijk een van de meest getalenteerde jongens is op die leeftijd in heel Europa”, aldus Martínez. “In België zijn we enthousiast: Amadou speelde al in Duitsland en in Frankrijk. Lille betaalde ook al een grote som voor hem - hij weet dus hoe hij met de druk moet omgaan. Hij heeft wat mij betreft de fysiek en présence van een speler die Everton-fans heel goed kennen, Marouane Fellaini.”

Volledig scherm Amadou Onana © Everton

Maturiteit

Martínez, die zegt dat Onana op alle posities op het middenveld uit de voeten kan, roemt de leiderskwaliteiten van onze jonge landgenoot. “Hij is uniek als persoon. Amadou weet heel goed wat hij wil en heeft een maturiteit die je echt niet vaak ziet op zijn leeftijd. Bij Everton zullen ze hem misschien in een iets meer defensieve rol gebruiken, maar hij kan ook als box-to-box-middenvelder spelen. Zijn intensiteit, hoe hij druk kan zetten, hoe makkelijk hij in de zestien komt: hij lijkt op een jonge Patrick Vieira in hoe hij de bal kan drijven.”

Bij Lille was Onana geen onbetwiste basisspeler. En toch betaalt Everton een stevig som voor de middenvelder. “Ach, dat kan een heel kleine zijn als je kijkt naar de stappen die hij nog kan zetten”, besluit Martínez. “Als jonge gast kon hij al naar Lille, de Franse kampioen die Champions League speelde. We hebben hem zelf ook lang bij de Jonge Duivels gehouden. We hebben een specifiek pad voor hem uitgestippeld, hem de verantwoordelijkheid gegeven om zich met die U21 te plaatsen voor het EK, wat gelukt is. Hij en Loïs Openda zijn bij de A-ploeg gekomen en ze strijden nu al voor een plekje in de WK-ploeg. Onana is voor mij een van de meest interessante talenten in het Europese voetbal.”

Volledig scherm Onana. © Photo News

