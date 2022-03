Bond zet scheidsrechtersbaas David Elleray op non-actief wegens potentiële intimidatie van werknemers en ongepast taalgebruik in Engeland

Lees verder onder de video: Beerschot krijgt geen penalty na fout op Ilias Sebaoui

De Belgische arbitrage heeft betere tijden gekend. Elk weekend gaat er wel ergens op het profniveau een scheidsrechter of VAR zwaar in de fout.

En ook helemaal bovenaan de piramide stormt het. David Elleray, de grote baas van het Referee Department, staat op non-actief.

Dat heeft niets te maken met het niveau dat zijn scheidsrechters halen. Wel met een onderzoek dat tegen hem loopt bij de Engelse FA, waar hij ook één van de grote namen is.

Elleray zou volgens Britse klokkenluiders medewerkers van de Engelse bond “geïntimideerd” hebben. Een vrouwelijke medewerkster getuigde tegenover ‘The Telegraph’ dat Elleray haar “the old bag” - vrij vertaald: de oude taart. Zij is nadien een aparte rechtszaak gestart tegenover de scheidsrechtersbaas. Een andere medewerker die problemen met zijn zicht had, zou hij aangesproken hebben met “ik zou willen zeggen dat het leuk is je te zien, maar jij kan niet hetzelfde zeggen”. Rob McCarthy, een zwarte scheidsrechtercoach, zegt dat Elleray hem voor een volle zaal gevraagd heeft: “Je ziet er gebruind uit, ben je in een koolmijn geweest?” Beschuldigingen die Elleray nooit ontkend heeft.

Volledig scherm Nathan Verboomen ging afgelopen weekend samen met zijn VAR in de fout tijdens Antwerp-Beerschot. Een zoveelste slechte beurt van de arbitrage dit seizoen © BELGA

De FA verklaarde destijds geen klacht te hebben ontvangen, maar de zaak wel te hebben onderzocht toen de beschuldigingen werden geuit. De conclusie was dat Elleray de gedragscode van de FA-raad had geschonden. Hij bood zijn verontschuldigingen aan en moest een cursus over gelijkheid en diversiteit volgen.

De bovenstaande vermeende feiten dateren van 2012 en 2014. Maar de beschuldigingen zijn zo ernstig dat het onafhankelijke advocatenbureau Parker Bullen op dit moment werknemers en ex-werknemers van de FA ondervraagt over ander potentieel schadelijk gedrag van de scheidsrechtersbaas.

De Engelse voetbalbond weigert voorlopig meer commentaar te geven omdat het onderzoek nog lopend is.

Ook bij de Belgische voetbalbond geven ze voorlopig geen verdere toelichting. Maar de bond heeft in alle stilte dus wel voorlopig ingegrepen. Zolang het resultaat van het onderzoek niet bekend is, staat Elleray op non-actief. Bonds-CEO Peter Bossaert is er zich van bewust dat de KBVB, en bij uitstek het scheidsrechtersdepartement, witter dan wit moet wassen.

Volledig scherm De top van het Referee Department, van links naar rechts: David Elleray, Stephanie Forde, Bertrand Layec en Frank De Bleeckere © BELGA

Los van het lopende onderzoek worden binnen bondskringen sowieso steeds meer vragen gesteld over de noodzaak aan de figuur Elleray als scheidsrechtersbaas. Toen de Brit aangesteld werd, zetelde hij nog in het Referee Committee van de UEFA. Een strategische positie, van waaruit hij mee invloed kon uitoefenen op de internationale doorstroming van de Belgische scheidsrechters. Maar Elleray zat nog niet goed op zijn stoel bij de KBVB, of hij werd gewipt uit zijn stoeltje bij de UEFA. Zijn lange arm werd meteen een stuk korter. Momenteel is hij wel nog de technisch directeur van de IFAB, het internationale orgaan dat de spelregels bepaalt. Maar voor de Belgische arbitrage heeft dat geen meerwaarde.

In België heeft Elleray de brede structuur van het Referee Department uitgetekend. Hij wordt daar naar KBVB-normen ook rijkelijk voor betaald. Maar de dagelijkse leiding ligt in handen van Bertrand Layec. Elleray komt - mede door de coronacrisis - slechts een handvol keer per jaar naar de bondsgebouwen in Tubize.

Volledig scherm David Elleray tijdens een persconferentie over het nieuwe masterplan voor de Belgische arbitrage (2019) © BELGA

Volledig scherm Bertrand Layec heeft de dagelijkse leiding over het Referee Department © Photo News