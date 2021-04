Bom staat op ontploffen: UEFA dreigt clubs uit te sluiten die deelnemen aan Super League

Volgens The Times on Sunday tonen Premier League-clubs Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham en Chelsea interesse, The New York Times voegt daar ook nog Juventus, Inter, AC Milan, FC Barcelona, Real en Atlético Madrid aan toe. PSG en Bayern München zouden niet bereid zijn om in een gesloten competitie te starten. Vijftien of zestien van de in totaal twintig clubs zouden elk seizoen verzekerd zijn van startrecht in de Super League, voor de overige vier of vijf plaatsen zouden er kwalificaties gehouden worden.