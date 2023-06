Boegeroep voor Mannschaft in 1.000ste interland: Oekraïne houdt Duitsland op gelijkspel

KIJK. Vierende ploegmaats onderbre­ken interview De Bruyne, die out is voor Rode Duivels, met knallende muziek: “Dit feestje zal niet meer stoppen”

Een drama voor Kevin De Bruyne (31). In de finale van de Champions League ging hij op het halfuur gehurkt zitten. Grijpend naar de bil na een sprintje. Hij probeerde het nog, maar moest noodgedwongen naar de kant. “Mijn hamstring is gescheurd”, zei hij na de gewonnen finale voor de camera van VTM en HLN. Hij is ook out voor de interlands met de Rode Duivels. “Maar het feestje zal nu niet stoppen”, aldus nog De Bruyne. Zijn gezin én ploegmaats zorgden er mee voor dat hij het niet aan zijn hart liet komen.