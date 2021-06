Blik op tegenstanders Rode Duivels: Rusland en Denemarken winnen zuinig, Finland kan rekenen op ‘sterspeler’

Rusland met moeite voorbij Bulgarije

Een zege tegen Bulgarije in hun ‘uitzwaaiwedstrijd’ en daarmee is eigenlijk alles gezegd over de Russen. Volgende zaterdag in Sint-Petersburg de eerste tegenstander voor de Rode Duivels.

Leven de Rode Duivels met twijfels toe naar het EK, dan is dat bij hun eerste tegenstander Rusland niet anders. Rusland won wel tegen Bulgarije, maar speelde een al bij al een belabberde partij. Vorige dinsdag experimenteerde Russisch bondscoach Stanislav Cherchesov nog met een driemansdefensie en een 3-4-2-1-formatie tegen Polen, maar dat bleek geen groot succes. Al na vier minuten slikten de Russen toen een tegendoelpunt na bijzonder matig verdedigen. We proberen het gewoon nog een keer dacht de bondscoach. Barinov, Dzhikiya en Semenov - alledrie actief in de Russische competitie - vormden de defensie, met het duo van Zenit Karavaev (op rechts) en Zhirkov (op links) als wingbacks die diep terug zakten. De 3-4-2-1 op papier werd een 5-2-3 op het veld.

Het stramien van de Russen is gekend: lange bal richting Dzyuba in de hoop dat de bonkige spits een infiltrerende middenvelder kan bedienen. Dzyuba blijft een beest in de box, terwijl Golovin voor dreiging vanop de flank moet zorgen. Denis Cheryshev, uitblinker op het WK 2018, lijkt (nog) niet fit en bleef op de bank. Marió Fernandes en Miranchuk sprokkelden minuten als invaller.

In het gelijkspel tegen Polen kregen ze dinsdag weinig klaar - kan gebeuren. Maar ook tegen Bulgarije, het nummer 71 van de wereld, was het lange tijd huilen met de pet op. Zeker in de eerste helft. Te slordig, te weinig creativiteit. Simpelweg te weinig kwaliteit (om een laag blok uit verband te spelen). De stugge Bulgaren hielden makkelijk stand. Cherchesovs blik sprak boekdelen. Ook hij zag dat het niet goed was. De thuisaanhang ging er zich plots vol achterzetten, ‘Rus-si-aaa!’

Het leek de thuisploeg te inspireren. Op een stilstaande fase knalde Dzhikiya nipt over, Zhirkov vond de Bulgaarse doelman op z’n weg. Rusland kwam opzetten en de bezoekers kregen het fysiek moeilijk.

De overwinning kreeg pas vorm in de slotfase. Miranchuk ging neer in de zestien na een knappe actie en Sobolev zette de elfmeter om. De spits van Spartak Moskou was op het uur ingevallen voor Dzuyba. Afgaand op deze krappe overwinning hebben de Rode Duivels weinig te vrezen van Rusland. Al is het altijd gevaarlijk om verregaande conclusies te verbinden aan zo’n generale repetitie. Toch nog even dit. De Russen spelen zaterdag in het Petrovsky Stadium natuurlijk wel een thuismatch tegen de Duivels. Hoeveel mentale kracht de Russen daaruit putten zal moeten blijken, maar puur kwalitatief is België altijd in het voordeel. Dát heeft deze makke oefenpot van de Russen ons wel geleerd.

Volledig scherm © EPA

Denen op een drafje voorbij Bosnië

Niet spectaculair, maar wel meer dan degelijk. Denemarken sloot zijn EK-voorbereidingscampagne af met een zege tegen Bosnië-Herzegovina. Middenvelder Matthias Jensen scoorde punten bij zijn bondscoach, spits Kasper Dolberg deed dat niet.

‘What you see is what you get’. Denemarken gaat Roberto Martínez en de Rode Duivels op 17 juni niet verrassen, maar dat betekent evenmin dat de Duivels er zomaar overheen zullen walsen. De Denen oefenende gisteren voor een laatste keer in aanloop naar het Europees Kampioen en dat deden ze tegen Bosnië-Herzegovina. Denemarken won met 2-0. Barça-spits Martin Braithwaite en Andreas Cornelius van Parma zorgden voor de doelpunten. Maar wat wíj vooral onthouden van de partij in het stadion van Brondby is de sterke prestatie van Mathias Jensen, de 25-jarige middenvelder die zijn clubvoetbal bij Brentford FC speelt. Jensen speelde in de 4-3-3 op de middenstrook aan de zijde van routinier Daniel Wass en in steun van ster Christian Eriksen. Jensen was de motor op het Deense middenveld en was betrokken bij zowat alle gevaarlijke actie. Bondscoach Kasper Hjulmand zal tevreden geweest zijn, de sterke prestatie van Jensen geeft hem in elk geval extra opties op het middenveld. Thomas Delaney, ploegmakker van Hazard, Meunier en Witsel bij Borussia Dortmund, begon op de bank en licht op dit moment in balans met Jensen. Al kiest Hjulmand wellicht voor de ervaring van Delaney. Achterin bleef het hart van de verdediging vrij makkelijk overeind. Met kapitein Simon Kjaer van AC Milan en Champions League winnaar Andreas Christensen. Op de flank was er geen basisplaats voor ex-Racing Genk speler Joakim Maehle, hij viel wel in en liet een paar van zijn gekende rushes zien.

Het grootste vraagstuk bij de Denen ligt centraal voorin, het is afwachten wie daar komende zaterdag tegen Finland de voorkeur krijgt. Tegen Bosnië-Herzegovina kreeg Kasper Dolberg. Maar de spits van OGC Nice ontgoochelde, zo simpel is het. Hij kon zich voor rust amper doorzetten en bleef bij de rust binnen. Zijn vervanger Jonas Wind scoorde in elk geval wél punten. Het grote talent van FC Kopenhagen was zeer aanwezig en woog duidelijk zwaarder op de defensie dan zijn ‘concullega’ voor de rust. En met Andreas Cornelius heeft Hjulmand er zelfs nog een extra wapen bij, diep in de spits. Een kwartier voor tijd zorgde hij op een hoekschop voor de dubbele voorsprong. Een goeie goal in een kansarme tweede helft. Ook voor rust toonden de Denen zich overigens zeer efficiënt. De eerste échte kans was meteen raak voor de thuisploeg. Martin Braithwaite dook met volle overtuiging richting de bal, om die zo van dichtbij in doel te koppen. Met zijn snelheid kan hij een wapen zijn op de counter tegen België. Niet veel later had de Deense aanvoerder Kjaer geluk toen zijn kopbal richting eigen doel nog net van de lijn werd gekeerd. De enige valse noot voor Denemarken was het uitvallen van Robert Skov. De flankaanvaller van Hoffenheim verliet het veld met een enkelblessure. Of zijn openingswedstrijd tegen Finland in het gedrang komt moet de komende dagen nog blijken.

Volledig scherm Christian Eriksen. © AP

Pukki geraakt fit voor Finland

Opsteker voor Finland. Hun sterspeler Teemu Pukki lijkt dan toch net op tijd van zijn enkelblessure verlost en geraakt normaal gezien speelklaar voor het EK. Hij heeft zijn eerste speelminuten in meer dan een maand goed verteerd. De spits van Premier League promovendus Norwich City geraakte in de voorlaatste competitiewedstrijd met zijn club geblesseerd aan de ligamenten van zijn enkel. De Finnen bijten komende zaterdag samen met Denemarken de spits af in Groep B, zij geven elkaar partij om 18u in het Parken stadion in Kopenhagen. De verrijzenis van Pukki is overigens wel het enige goede nieuws uit het Finse kamp. Centrale verdediger Sauli Väisänen raakte geblesseerd en mist het EK, de verdediger van Chievo wordt vervangen door Nicholas Hamalainen die voor QPR uitkomt. De jongens van bondscoach Markku Kanerva verloren hun drie voorbereidingswedstrijden op het Europees Kampioenschap. Zowel tegen Zwitserland, Zweden als Estland werd verloren.

Volledig scherm Teemu Pukki. © Photo News