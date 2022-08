“Blauwe plekken na te ruige seks”: kamp van Ryan Giggs ontkent dat ex-partner verwondingen opliep door ruzie in hotelkamer in Dubai

Giggs werd in november 2020 opgepakt na een klacht van zijn toenmalige partner Kate Greville. Die beschuldigde hem van “jarenlang lichamelijk geweld en controlerend gedrag”. Ook haar zus uitte soortgelijke beschuldigingen.

Giggs verscheen in april vorig jaar al eens voor de rechter. De gewezen linkerflankspeler van Manchester United pleitte onschuldig en werd op borg vrijgelaten. Hij besloot niettemin om te stoppen als bondscoach van Wales.

Blauwe plekken

Maandag startte het nieuwe proces. Greville gaf haar versie van de feiten en vertelde dat Giggs - ze kende hem sinds 2013 en in 2016 bevestigde het koppel hun relatie - zich vaak misdroeg. Vooral aan het einde van hun relatie. “In het begin zag ik hem als een ridder die me redde uit een andere, moeilijke relatie. Maar toen we gingen samenwonen veranderde hij volledig. Ik moest altijd doen wat hij zei, anders volgden er consequenties. Ik was een slaaf van zijn behoeften en eisen. En hij was regelmatig agressief.” Als voorbeeld haalde Greville enkele schokkende verhalen naar boven. Zo zou de ex-winger haar ooit naakt uit een hotelkamer in Dubai hebben gegooid, samen met al haar spullen. Dat nadat het paar een discussie had over met wie Giggs aan het sms’en was. Het moet er bruut aan zijn toegegaan, zo moeten de blauwe plekken op de armen van Greville bewijzen.

Woensdag kwam voor het eerst de tegenpartij aan het woord. Dat via Chris Daw, de advocaat van Giggs. Die kent het klappen van de zweep, want hij stond al vaker bekende sporters bij, zoals John Terry toen die in 2012 van racisme werd beschuldigd door Anton Ferdinand. Daw had het specifiek over het ‘hotelincident’ en sprak van een overvloed aan leugens. Vlak na die avond in Dubai zou Greville immers een bericht hebben gestuurd naar een vriend waarin ze haar blauwe plekken omschreef als “a sex bruise”. Niet de woede van Giggs, wel “te ruige seks” zou de oorzaak zijn van haar verwondingen, aldus Daw. Omdat, volgens diezelfde Daw - zo moet ook blijken uit sms-verkeer -, Greville aan Giggs had gevraagd om wat “assertiever” te zijn in hun seksleven.

Kopstoot

Greville beschuldigde Giggs er ook van dat hij haar een kopstoot gaf toen ze hem wilde verlaten, op 1 november 2020. “Nadat we in een hotel afgesproken hadden met vrienden, kregen we ruzie. In onze kamer was Ryan mijn spullen aan het inpakken - hij was dronken en schreeuwde heel luid”, deed Greville maandag uit de doeken. “Ik nam een Uber-taxi naar huis en belde ondertussen naar mijn zus, die op onze hond paste, met de vraag om mijn spullen in te pakken. Maar Ryan kwam ook snel aan en blokkeerde onze auto.” De situatie escaleerde en volgens Greville gaf Giggs haar plots een kopstoot. “Hij keek recht in mijn ogen, greep mijn schouders vast en gaf me uit het niets een kopstoot”, zei ze. “Ik wist niet wat me overkwam en viel achterover. Mijn lip zwol meteen op en ik proefde bloed. Ryan vroeg me om het voorval te laten passeren, maar hij was te ver gegaan.”

Giggs zou op een ander moment ook eens een rugzak met daarin een laptop naar Grevilles hoofd gegooid hebben nadat ze hem beschuldigd had van flirten met een andere vrouw.

Het proces zal in totaal zo’n tien dagen duren, Giggs krijgt later de kans om zijn versie van de feiten te geven.

De strafste beschuldigingen van Greville aan het adres van Giggs: • In 2017 zou de ex-voetballer Greville naakt uit hun hotelkamer gezet hebben. Ook haar spullen gooide de Welshman naar verluidt op de gang.

• In 2019 zou Giggs een rugzak met daarin onder meer een laptop naar het hoofd van Greville hebben gegooid, nadat ze hem had beschuldigd van flirten met een andere vrouw.

• Greville toonde ook foto’s van blauwe plekken die ze overhield aan een incident dat zich in 2020 afspeelde in Dubai.

• De vrouw gaf ook aan dat ze bewijzen had gevonden dat Giggs haar tijdens hun relatie had bedrogen met acht andere vrouwen.

• Greville heeft het ook over mentale kwellingen. Zo zou Giggs haar gezegd hebben dat ze geen kinderen verdiende toen ze haar wens had uitgesproken om mama te worden. En hij zou haar geregeld “Stacy” genoemd hebben. Dat is de naam van zijn ex-vrouw en volgens Greville was dat “de ultieme belediging”.

• Nadat Greville hem had geblokkeerd op social media, zou Giggs haar een bericht gestuurd hebben met de titel 'Blackmail' (chantage). Er zat volgens Greville ook een video bij. Die opende ze naar eigen zeggen niet, maar ze vreesde dat het om een sekstape ging die ze hadden gemaakt.

