Binnenkijken in de riante villa van Neymar, die na onverwacht bezoek miljoenenboete aan z’n been heeft

Red Flames krijgen pandoering van Nederland: “Hiermee kunnen we aan de slag voor volgende confronta­tie in september”

De Belgische voetbalvrouwen hebben zondag in een oefeninterland in Kerkrade met zware 5-0-cijfers verloren van Nederland. Bondscoach Serneels: “Of we deze wedstrijd wel hadden moeten spelen? Hadden we gekozen voor een makkelijke tegenstander had de tik in september gekomen.”